Передачи

Объявлены победители конкурса «День Рождения канала «Карусель»

31 Января, 2018

Жюри канала и зрители сделали свой выбор!

Вы прислали нам очень много роликов! Мы благодарим всем участникам за тёплые слова и отлично придуманные поздравления!

Победителями конкурса стали: Мельникова Анастасия и Сандрацкая Дарья, Яцунская Елена, Сорокин Александр, Хамидуллина Алиса, Шалаева Алиса, Татевосян Анжела, Баспалая Эвелина, Саркисян Валерия, Заплатин Андрей, Невмержицкая Милана. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице 

Следующая новость
Кастинг в программу «Король караоке»