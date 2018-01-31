Объявлены победители конкурса «День Рождения канала «Карусель» 31 Января, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Жюри канала и зрители сделали свой выбор!

Вы прислали нам очень много роликов! Мы благодарим всем участникам за тёплые слова и отлично придуманные поздравления!

Победителями конкурса стали: Мельникова Анастасия и Сандрацкая Дарья, Яцунская Елена, Сорокин Александр, Хамидуллина Алиса, Шалаева Алиса, Татевосян Анжела, Баспалая Эвелина, Саркисян Валерия, Заплатин Андрей, Невмержицкая Милана. Поздравляем!