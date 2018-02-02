Программа «Видимое невидимое» номинирована на Всероссийскую премию «За верность науке» 2 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Познавательная программа канала «Карусель» «Видимое невидимое» получила номинацию «Лучший детский проект о науке»!

Программа «Видимое невидимое» рассказывает зрителям о чудесах окружающего мира, учит быть внимательными и по-новому смотреть на привычные вещи. Благодаря этому проекту юные зрители могут увидеть, как распускаются цветы и появляются облака, обнаружить целый мир в капле воды. Создатели программы считают, что научиться видеть невидимое легко — достаточно просто быть внимательным, ведь часто удивительное кроется в привычном.

Программа «Видимое невидимое» вошла в список финалистов, из числа которых 6 февраля 2018 года в ходе торжественной церемонии в Минобрнауки России будут названы победители.

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации в 2014 году с целью поощрения журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и её освещение. В 2018 году партнёрами Премии стали Российская академия наук и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.