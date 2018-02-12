Конкурс «Поздравь защитника Отечества!»
Канал «Карусель» предлагает вам сделать яркую и запоминающуюся открытку для защитника Отечества и поучаствовать в нашем конкурсе!
23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества»!
- Сфотографируйтесь вместе с человеком, которого вы хотите поздравить с праздником.
- Загрузите фотографию и с помощью нашего конструктора открыток создайте самую-самую классную открытку.
- Отправьте нам открытку для участия в конкурсе.
- Приглашайте друзей голосовать за вашу работу.
10 победителей получат призы от нашего телеканала!
Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 12 по 26 февраля 2018 года.