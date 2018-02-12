Конкурс «Поздравь защитника Отечества!» 12 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Канал «Карусель» предлагает вам сделать яркую и запоминающуюся открытку для защитника Отечества и поучаствовать в нашем конкурсе!

23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества»!

Сфотографируйтесь вместе с человеком, которого вы хотите поздравить с праздником.

Загрузите фотографию и с помощью нашего конструктора открыток создайте самую-самую классную открытку.

Отправьте нам открытку для участия в конкурсе.

Приглашайте друзей голосовать за вашу работу.

10 победителей получат призы от нашего телеканала!

Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 12 по 26 февраля 2018 года.

Перейти на страницу конкурса.