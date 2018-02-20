Премьера программы «ДЕТИ ГЕРОИ» — 23 февраля 20 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Под руководством Сергея Дружко четыре начинающих блогера получат задания, отправятся к современным героям и расскажут об их храбрых поступках.

У многих есть любимые супергерои, но все они вышли из комиксов… Мы же решили найти настоящих героев среди нас, ведь истинные подвиги в жизни совершают самые обыкновенные люди! Они рискуют своей жизнью ради других без волшебных палочек, суперплащей и бэтмобилей. Настоящие герои — среди нас!

Не пропустите премьеру программы «ДЕТИ ГЕРОИ» 23 февраля в 12:30 (МСК).