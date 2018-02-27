Премьера мультсериала «Бобр добр» 27 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите премьеру в эфире «Карусели» 3 марта!

«Бобр добр» — это красочный мультсериал про приключения Бобра и его команды в Куролесье.

Герои этих историй — Бобр, Лягушонок, Барсук, Сова, Дятел и братья Зайкины. У каждого из них свой характер, свой подход к жизни. Яркие запоминающиеся персонажи не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.

Сериал объяснит детям, что такое хорошо и что такое плохо, научит простым истинам, покажет, что помогать нужно всем на свете, особенно тем, кто в этом нуждается. Главный герой мультфильма Бобр найдет выход из любой ситуации, сможет решить любую, самую сложную проблему, и на своем примере покажет, что доброта спасет мир. Именно поэтому мультсериал так и называется!

Смотрите премьеру мультсериала 3 марта в 19:35 МСК.