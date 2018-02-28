Объявлены победители конкурса «Слепи снеговика!» 28 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители проголосовали за 15 лучших снеговиков.

На нашем сайте завершился конкурс «Слепи снеговика!». Огромное спасибо всем, кто лепил снеговиков и присылал нам их фотографии! За время конкурса вы прислали нам более 6500 работ с самыми разнообразными снеговиками. Все они очень классные и милые, некоторые нас просто потрясли своими размерами или необычностью!

По результатам голосования зрителей победили следующие участники: Юрий Харченко, Даяна Агасян, Шарапов Кирилл, Киреева Дарья, Сидоренко Ксения, Ковалёва Анастасия, Шихвердиев Руслан, Аносова Алиса, Серёгин Антон, Бабич Полина, Рушанян Арина, Аврамец Андрей, Зайцева Полина, Федеровская Алиса, Молчанова Василиса. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

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