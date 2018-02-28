Начался конкурс «ЛЕГО® Эльфы»! 28 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» и Лего® Эльфы приглашает тебя в волшебный мир Эльфендейл, где ты сможешь присоединиться к Эмили Джонс и эльфам в их необычных приключениях.

Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, внимательно посмотри видео-истории и правильно ответь на вопросы к ним.

Нарисуй любого персонажа из мира Лего® Эльфы.

Сфотографируй и пришли его нам.

Зови всех своих друзей голосовать!

Десять победителей конкурса получат конструкторы Лего® Эльфы!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 28 февраля по 28 марта 2018 года.

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