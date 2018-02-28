Начался конкурс «ЛЕГО® Эльфы»!
28 Февраля, 2018
Телеканал «Карусель» и Лего® Эльфы приглашает тебя в волшебный мир Эльфендейл, где ты сможешь присоединиться к Эмили Джонс и эльфам в их необычных приключениях.
- Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, внимательно посмотри видео-истории и правильно ответь на вопросы к ним.
- Нарисуй любого персонажа из мира Лего® Эльфы.
- Сфотографируй и пришли его нам.
- Зови всех своих друзей голосовать!
Десять победителей конкурса получат конструкторы Лего® Эльфы!
* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 28 февраля по 28 марта 2018 года.