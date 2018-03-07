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    Мисс Вселенная, Минус 41 градус по Цельсию, Футбол. Первый тайм, Футбол. Второй тайм, ОРЗ

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    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

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    Комета-дэнс

    Выпуск 9

Начался конкурс комиксов «Супермама»!

Начался конкурс комиксов «Супермама»!

7 Марта, 2018

Телеканал «Карусель» объявляет супергеройский конкурс — «Супермама»!

Всем известно, что самые главные супергерои на свете, это наши дорогие мамы, бабушки и сёстры. Только им под силу совершать невероятные подвиги: находить потерянные в комнате игрушки, лечить наши разбитые коленки одним прикосновением, готовить самую вкусную на свете еду и в итоге вырастить из нас хороших людей! И наш супергеройский конкурс будет именно про них!

  • Нарисуй комикс, где в роли супергероя выступала бы твоя мама, бабушка, сестра или тётя (комикс должен занимать не более одного листа бумаги).
  • Сфотографируй и пришли его нам.
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу.
  • Выигрывай призы!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 7 марта по 2 апреля 2018 года.

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