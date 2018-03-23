Предложи своих номинантов на премию «Главные Герои – 2018»!
Начался приём зрительских предложений по номинантам первой национальной детской премии «Главные герои – 2018».
Хочешь, чтобы твой любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект победил в Премии? Пришли нам своих претендентов в каждой из 12 номинаций! Возможно, именно твои фавориты станут Главными Героями этого года!
Список номинаций, по которым ты можешь предложить своих претендентов:
- Главный российский анимационный фильм
- Главный зарубежный анимационный фильм
- Главный российский анимационный сериал
- Главный зарубежный анимационный сериал
- Главная детская песня
- Главный познавательный ТВ-проект
- Главный развлекательный ТВ-проект
- Главный ведущий ТВ-программы
- Главная ведущая ТВ-программы
- Главный ребёнок-ведущий
- Главный российский анимационный герой
- Главный зарубежный анимационный герой
Перейти на страницу Премии и предложить своих номинантов.
Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 12 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2018» состоится 1 июня 2018 года.