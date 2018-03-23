Предложи своих номинантов на премию «Главные Герои – 2018»! 23 Марта, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Начался приём зрительских предложений по номинантам первой национальной детской премии «Главные герои – 2018».

Хочешь, чтобы твой любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект победил в Премии? Пришли нам своих претендентов в каждой из 12 номинаций! Возможно, именно твои фавориты станут Главными Героями этого года!

Список номинаций, по которым ты можешь предложить своих претендентов:

Главный российский анимационный фильм

Главный зарубежный анимационный фильм

Главный российский анимационный сериал

Главный зарубежный анимационный сериал

Главная детская песня

Главный познавательный ТВ-проект

Главный развлекательный ТВ-проект

Главный ведущий ТВ-программы

Главная ведущая ТВ-программы

Главный ребёнок-ведущий

Главный российский анимационный герой

Главный зарубежный анимационный герой

Перейти на страницу Премии и предложить своих номинантов.

Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 12 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2018» состоится 1 июня 2018 года.

