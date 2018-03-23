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Предложи своих номинантов на премию «Главные Герои – 2018»!

Предложи своих номинантов на премию «Главные Герои – 2018»!

23 Марта, 2018

Начался приём зрительских предложений по номинантам первой национальной детской премии «Главные герои – 2018».

Хочешь, чтобы твой любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект победил в Премии? Пришли нам своих претендентов в каждой из 12 номинаций! Возможно, именно твои фавориты станут Главными Героями этого года!

Список номинаций, по которым ты можешь предложить своих претендентов:

  • Главный российский анимационный фильм
  • Главный зарубежный анимационный фильм
  • Главный российский анимационный сериал
  • Главный зарубежный анимационный сериал
  • Главная детская песня
  • Главный познавательный ТВ-проект 
  • Главный развлекательный ТВ-проект
  • Главный ведущий ТВ-программы
  • Главная ведущая ТВ-программы
  • Главный ребёнок-ведущий
  • Главный российский анимационный герой
  • Главный зарубежный анимационный герой

Перейти на страницу Премии и предложить своих номинантов.

Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 12 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2018» состоится 1 июня 2018 года.
 

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