Телеканал «Карусель» приносит соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Кемерово 27 Марта, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

28 марта объявлено в России днём траура.

Редакция телеканала «Карусель» глубоко соболезнует родственникам и друзьям погибших при пожаре в Кемерово 25 марта. Кемерово, мы с вами.

Для родных и близких погибших, пострадавших и пропавших без вести людей в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон «Горячей линии» +7 (3842) 58-23-33.



Информация о помощи пострадавшим семьям опубликована на сайте Российского Красного Креста http://www.redcross.ru/news/okazanie-pomoshchi-postradavshim-pri-pozhare-25-marta-2018-g-v-g-kemerovo-v-trk-zimnyaya.