Объявлены победители конкурса «ЛЕГО® Эльфы» 30 Марта, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

На нашем сайте завершился конкурс «ЛЕГО® Эльфы». Огромное спасибо всем, кто прислал нам рисунки с волшебными приключениями эльфов! Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому художнику за проявленный к конкурсу интерес.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Степанова Алиса, Балаганская Елена, Овчарова Владислава, Назарова Александра, Дрбоян Руслан, Никонова Арина, Бурлыкин Даниил, Телицин Матвей, Молочнова Елизавета, Климова Аксинья. Дрбоян Руслан и Никонова Арина получают главные призы. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Не пропустите наши следующие конкурсы — они начнутся уже совсем скоро!