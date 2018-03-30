Объявлены победители конкурса «ЛЕГО® Эльфы»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
На нашем сайте завершился конкурс «ЛЕГО® Эльфы». Огромное спасибо всем, кто прислал нам рисунки с волшебными приключениями эльфов! Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому художнику за проявленный к конкурсу интерес.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Степанова Алиса, Балаганская Елена, Овчарова Владислава, Назарова Александра, Дрбоян Руслан, Никонова Арина, Бурлыкин Даниил, Телицин Матвей, Молочнова Елизавета, Климова Аксинья. Дрбоян Руслан и Никонова Арина получают главные призы. Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.
Не пропустите наши следующие конкурсы — они начнутся уже совсем скоро!