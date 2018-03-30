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Объявлены победители конкурса «ЛЕГО® Эльфы»

Объявлены победители конкурса «ЛЕГО® Эльфы»

30 Марта, 2018

Зрители и жюри сделали свой выбор!

На нашем сайте завершился конкурс «ЛЕГО® Эльфы». Огромное спасибо всем, кто прислал нам рисунки с волшебными приключениями эльфов! Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому художнику за проявленный к конкурсу интерес.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Степанова Алиса, Балаганская Елена, Овчарова Владислава, Назарова Александра, Дрбоян Руслан, Никонова Арина, Бурлыкин Даниил, Телицин Матвей, Молочнова Елизавета, Климова Аксинья. Дрбоян Руслан и Никонова Арина получают главные призы. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Не пропустите наши следующие конкурсы — они начнутся уже совсем скоро!

 

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