Объявлены победители конкурса «Супермама» 2 Апреля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри проголосовали за 10 лучших комиксов!

Вы прислали нам много замечательных комиксов о героических приключениях супермам! Мы благодарим всех участников за интересные сюжеты и прекрасное исполнение рисунков.

Победителями конкурса стали: Жихарева Диана, Пешехонова Мария, Кубадаева Мумина, Токтулатова Екатерина, Бочаров Максим, Малтенинова Ангелина, Муллина Валерия, Телицин Матвей, Шорохова Ксения, Заббаров Рамир. Примите наши поздравления!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.

