«Карусель» приглашает всех любителей мультфильмов в «СоюзМультКлуб»!
Если вы обожаете смотреть мультфильмы на нашем канале, приходите в Детский Центр «СоюзМультКлуб»! Весёлые экскурсии, мастер-классы по анимации и творческие встречи ждут вас!
«СоюзМультКлуб» — это новый детский центр для всех любителей анимации, в котором можно учиться делать мультфильмы, посещать музей «Союзмультфильма», смотреть анимационные фильмы и просто весело проводить время с друзьями.
«Карусель» подготовила для вас описание программ клуба, в которых каждый маленький любитель анимации наверняка найдет для себя много всего интересного.
Совершите экскурсию по легендарной Киностудии «Союзмультфильм»!
В программу экскурсии входит:
- Посещение детского центра «СоюзМультКлуба» и участие в тематическом квесте.
- Мастер-класс по мультипликации и создание собственного мультфильма.
- Экскурсия в музей, где можно познакомиться с оригинальными куклами и макетами легендарных мультфильмов «Крокодил Гена», «Варежка» «38 попугаев» и другими.
- Посещение экспозиции кукольного фильма «Гофманиада», над созданием которого студия трудится уже 17 лет, а в съёмках фильма задействовано около 150 кукол!
- Просмотр новейших мультфильмов Киностудии «СоюзМультфильм».
Запишитесь на курсы по анимации для детей от 5 до 17 лет.
Курс включает посещение цикла мастер-классов от звездных кураторов студии «Союзмультифильм». В программу курса входит:
- Изучение всех стадий создания анимации — от сценария до презентации готового проекта.
- Создание собственных мультфильмов в разных техниках — пластилиновой, рисованной, кукольной, песочной, компьютерной и других.
- Изучение мировой и отечественной анимации: просмотр анимации, творческие встречи и выездные программы.
По окончании мастер-классов вы получите уникальный шанс попасть на практику в студию «Союзмультфильм», присоединиться к команде мультипликаторов и подаботать вместе с ними над новым проектам студии. Лучшие работы учеников будут представлены на различных кинофестивалях!
Отметьте День рождения или праздник в «СоюзМультКлубе»!
«СоюзМультКлуб» создает атмосферу праздника! Опытные педагоги и аниматоры проведут ваше мероприятие на высшем уровне, а Мультквест и поздравительная анимационная открытка для именинника оставит волшебные и теплые воспоминания о празднике.