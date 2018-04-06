«Карусель» приглашает всех любителей мультфильмов в «СоюзМультКлуб»! 6 Апреля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Если вы обожаете смотреть мультфильмы на нашем канале, приходите в Детский Центр «СоюзМультКлуб»! Весёлые экскурсии, мастер-классы по анимации и творческие встречи ждут вас!

«СоюзМультКлуб» — это новый детский центр для всех любителей анимации, в котором можно учиться делать мультфильмы, посещать музей «Союзмультфильма», смотреть анимационные фильмы и просто весело проводить время с друзьями.

«Карусель» подготовила для вас описание программ клуба, в которых каждый маленький любитель анимации наверняка найдет для себя много всего интересного.

Совершите экскурсию по легендарной Киностудии «Союзмультфильм»!

В программу экскурсии входит:

Посещение детского центра «СоюзМультКлуба» и участие в тематическом квесте.

Мастер-класс по мультипликации и создание собственного мультфильма.

Экскурсия в музей, где можно познакомиться с оригинальными куклами и макетами легендарных мультфильмов «Крокодил Гена», «Варежка» «38 попугаев» и другими.

Посещение экспозиции кукольного фильма «Гофманиада», над созданием которого студия трудится уже 17 лет, а в съёмках фильма задействовано около 150 кукол!

Просмотр новейших мультфильмов Киностудии «СоюзМультфильм».

Запишитесь на курсы по анимации для детей от 5 до 17 лет.

Курс включает посещение цикла мастер-классов от звездных кураторов студии «Союзмультифильм». В программу курса входит:

Изучение всех стадий создания анимации — от сценария до презентации готового проекта.

Создание собственных мультфильмов в разных техниках — пластилиновой, рисованной, кукольной, песочной, компьютерной и других.

Изучение мировой и отечественной анимации: просмотр анимации, творческие встречи и выездные программы.

По окончании мастер-классов вы получите уникальный шанс попасть на практику в студию «Союзмультфильм», присоединиться к команде мультипликаторов и подаботать вместе с ними над новым проектам студии. Лучшие работы учеников будут представлены на различных кинофестивалях!

Отметьте День рождения или праздник в «СоюзМультКлубе»!

«СоюзМультКлуб» создает атмосферу праздника! Опытные педагоги и аниматоры проведут ваше мероприятие на высшем уровне, а Мультквест и поздравительная анимационная открытка для именинника оставит волшебные и теплые воспоминания о празднике.

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