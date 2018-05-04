Премьера! Новый сезон мультсериала «Королевская Академия» 4 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите продолжение любимого мультсериала в эфире «Карусели» с 12 мая!

Роуз и ее друзья возвращаются в Королевскую Академию, и они готовы к новым потрясающим приключениям!

Новый учебный год начинается с важных перемен, которые сделают их школьную жизнь веселой, увлекательной, но также полной неожиданных происшествий и опасностей. Роуз превратится из неуклюжей и неорганизованной девочки в настоящую сказочную героиню, она будет отважно руководить битвой со Снежной Королевой и ее дочерью Кирой. Все основные герои унаследовали от своих бабушек и дедушек волшебные артефакты, а также семейную миссию, чтобы доблестно продолжить славу своего рода.

Смотрите премьеру второго сезона мультсериала «Королевская Академия» 12 мая в 9:25 МСК.