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Премьера! Новый сезон мультсериала «Королевская Академия»

Премьера! Новый сезон мультсериала «Королевская Академия»

4 Мая, 2018

Смотрите продолжение любимого мультсериала в эфире «Карусели» с 12 мая!

Роуз и ее друзья возвращаются в Королевскую Академию, и они готовы к новым потрясающим приключениям!

Новый учебный год начинается с важных перемен, которые сделают их школьную жизнь веселой, увлекательной, но также полной неожиданных происшествий и опасностей. Роуз превратится из неуклюжей и неорганизованной девочки в настоящую сказочную героиню, она будет отважно руководить битвой со Снежной Королевой и ее дочерью Кирой. Все основные герои унаследовали от своих бабушек и дедушек волшебные артефакты, а также семейную миссию, чтобы доблестно продолжить славу своего рода.

Смотрите премьеру второго сезона мультсериала «Королевская Академия» 12 мая в 9:25 МСК.

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