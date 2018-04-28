Объявлена первая десятка победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»!
Зрители и жюри проголосовали и выбрали 10 лучших трюков от Мастеров Кружитцу!
Итак, победителями стали: Ниндзя Егор, Ульяна, Костя Лайти, Максим, AlexArt, Леша, Артемий, Магомед, Дмитрий, Мэт ЭР
Поздравляем победителей!
На втором этапе конкурса эти ребята смогут побороться за главный приз — пять наборов ЛЕГО® NINJAGO® и съеки в передаче телеканала «Карусель»!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.