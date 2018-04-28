Объявлена первая десятка победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»! 28 Апреля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри проголосовали и выбрали 10 лучших трюков от Мастеров Кружитцу!

Итак, победителями стали: Ниндзя Егор, Ульяна, Костя Лайти, Максим, AlexArt, Леша, Артемий, Магомед, Дмитрий, Мэт ЭР

Поздравляем победителей!

На втором этапе конкурса эти ребята смогут побороться за главный приз — пять наборов ЛЕГО® NINJAGO® и съеки в передаче телеканала «Карусель»!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.