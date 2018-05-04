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Объявлены имена второй десятки победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»!

Объявлены имена второй десятки победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»!

4 Мая, 2018

Жюри и зрители отдали свои голоса лучшим Мастерам Кружитцу! Ура!

Мы поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса. 

Имена победителей: Ilya Tushkov, Семен, RomanChe, Елисей, Вовасик, LEGOR, Тимофей, Тимурчик Ньюз, Виталий Гелдаш, Татьяна Иванова (Назар)

Лидеров первого этапа ждет самое интересное — борьба за главный приз — пять наборов ЛЕГО® NINJAGO® и съеки в передаче телеканала «Карусель»!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.

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