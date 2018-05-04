Объявлены имена второй десятки победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»!
Жюри и зрители отдали свои голоса лучшим Мастерам Кружитцу! Ура!
Мы поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса.
Имена победителей: Ilya Tushkov, Семен, RomanChe, Елисей, Вовасик, LEGOR, Тимофей, Тимурчик Ньюз, Виталий Гелдаш, Татьяна Иванова (Назар)
Лидеров первого этапа ждет самое интересное — борьба за главный приз — пять наборов ЛЕГО® NINJAGO® и съеки в передаче телеканала «Карусель»!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.