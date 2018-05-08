  • 05:00
    Маша и Медведь

    Квартет плюс, В гостях у сказки, Крик победы, На привале

  • 05:30
    Классная школа

    Ух, ты мяч!

  • 06:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. Они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

9 мая на канале «Карусель»

9 мая на канале «Карусель»

8 Мая, 2018

В День Победы канал «Карусель» подготовил для своих телезрителей праздничную программу!

Весь день смотрите в эфире любимые мультфильмы «Союзмультфильм» — «Гуси-лебеди», «В некотором царстве», «Цветик-семицветик», «Винни-Пух», «Василиса Прекрасная», «Трое из Простоквашино», «Котёнок по имени Гав», «Василёк» и многие другие. 

Также не пропустите эпизоды документального цикла «Путь к Великой Победе», которые расскажут детям о наиболее значимых событиях и сражениях Великой Отечественной войны. 

В новом выпуске программы «ДЕТИ ГЕРОИ» познакомьтесь с историями отважных детей, которые живут среди нас, но совершают самые настоящие подвиги.

9 мая вас ожидает встреча с весёлыми героями любимых мультсериалов — «Домики», «Три кота», «Сказочный патруль», «Летающие звери», «Лео и Тиг», «Смешарики. Новые приключения». Завершится праздничная программа этого дня показом художественного фильма «Илья Муромец».  

Канал «Карусель» сердечно поздравляет телезрителей и их семьи с Днем Победы!
 

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