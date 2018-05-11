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    Висспер

    Тайна сурикатов, Вперёд галопом, Крокодил на дереве, Конь в окне, Сурикаты и аллергия, Уборка у орангутанга, Свиное очарование, Не против шерсти

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    Выпуск 25

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Программа «Лапы, морды и хвосты» — премьера 15 мая!

Программа «Лапы, морды и хвосты» — премьера 15 мая!

11 Мая, 2018

Зоя Канарейкина — профессор звернаук. Она знает всё о животных и поделится своими знаниями с детьми, которые мечтают завести питомца.

Ведущая Зоя знакомит детей с разными домашними животными, рассказывает про их повадки, распорядок дня и их родственников, которые живут в дикой природе. А еще о том, как правильно ухаживать за домашними питомцами, как обустроить им место в доме, чем кормить, в какие игры с ними лучше играть. 

В течение всей программы ребята узнают интересные факты, которые помогут лучше понять их маленьких друзей и стать для них хорошими хозяевами. В конце выпуска гости студии сдают небольшой экзамен и получают из рук Зои удостоверение Знатока Живой Природы. Теперь ребята могут стать прекрасными хозяевами для домашних животных!

Смотрите премьеру программы «Лапы, морды и хвосты» 15 мая в 9:20 МСК.

 

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