Объявлен третий десяток победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»!
Мы поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса.
Итак, победители финальной десятки: Давид Каландадзе, Ибрагим Шарифуллин, Вова Литвинов, Данил Цыренков, Славик2010, Арсюха, Арсений, Герман Матис, Kirill, Катя.
Теперь ребятам предстоит сразиться во втором этапе конкурса за возможность получить пять наборов LEGO® NINJAGO® и побороться за главный приз — съемки в передаче телеканала «Карусель»!
Задание второго этапа конкурса доступно на странице.
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.