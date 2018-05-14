Объявлен третий десяток победителей конкурса «Раскрутись на всю страну»! 14 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мы поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса.

Итак, победители финальной десятки: Давид Каландадзе, Ибрагим Шарифуллин, Вова Литвинов, Данил Цыренков, Славик2010, Арсюха, Арсений, Герман Матис, Kirill, Катя.

Теперь ребятам предстоит сразиться во втором этапе конкурса за возможность получить пять наборов LEGO® NINJAGO® и побороться за главный приз — съемки в передаче телеканала «Карусель»!

Задание второго этапа конкурса доступно на странице.

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.