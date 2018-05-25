«Фиби и единорог». Комикс о дружбе, школе и юморе 25 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Обзор комикса «Фиби и единорог» от издательства МИФ.

Каждый ребенок хочет найти друга, стать самым крутым в классе, обрести уверенность. Комикс «Фиби и единорог» от Издательства МИФ как раз об этом.

Главная героиня — девочка Фиби, которая учится в 4 классе и мечтает о лучшей подруге. Однажды на берегу озера она встречает говорящего единорога Мэриголд, которая предлагает девочке исполнить одно ее желание. Фиби пожелала, чтобы Мэриголд стала ее лучшей подругой. Постепенно между школьницей и единорогом завязывается настоящая дружба.

Фиби делится с единорогом своими переживаниями: она хочет стать самой крутой в классе и из-за этого попадает в нелепые ситуации. Мэриголд слушает, дает советы, шутит, и эти моменты Фиби уже не кажутся такими уж неприятными. Это помогает читателю по-новому взглянуть на собственные проблемы, понять, что у многих бывают сложности, и начать проще относиться к преградам.

Обе героини — противоположности. Одна — неуверенная в себе, другая, наоборот, фанатеет от собственной неотразимости. Необычный герой — единорог, юмор, яркие картинки, актуальные вопросы — комикс с интересом читают и подростки и взрослые.

Жизнь Фиби и Мэриголд насыщенная: на каждом развороте что-то происходит. Пижамные вечеринки, знакомство с родителями, игра в супергероев — все эти ситуации бывают в жизни любого школьника, поэтому в Фиби каждый ребенок узнает себя.

Комикс — это нечто среднее между литературой и кино. Те дети, которые не любят читать, с удовольствием будут рассматривать картинки и постепенно втянутся в чтение. Комикс может стать ступенькой на пути к знакомству с более серьезными книгами.

В конце книги «Фиби и единорог» есть активити-задания для подростков: пошаговые инструкции, как нарисовать героинь, создать свой комикс, придумать пижамную вечеринку и другие увлекательные идеи для досуга. С Фиби и Мэриголд не соскучишься!