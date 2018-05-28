Фестиваль детского телевидения «Включайся!» — 2018 28 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Фестиваль «Включайся!» пройдет с 6 по 8 июня в Уфе при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Правительства Республики Башкортостан, при участии телеканалов «Карусель» и «Тамыр».

На протяжении уже тринадцати лет Национальная ассоциация телерадиовещателей проводит Фестиваль детского телевидения «Включайся!». В этом году поступило 296 конкурсных заявок от более 120 детских студий и телекомпаний, производящих контент для детей и подростков. На фестивале представлены следующие номинации: «Хочу всё знать», «Герои моей страны», «Мир добрых новостей», «Не скучай!», «Пластилиновая ворона», «Увлекательный мир», «Кинолюбитель».

Работы конкурсантов оценивают два состава жюри — «взрослое» и «детское». В этом году в состав профессионального жюри вошли: Антон Михалев (каналы Disney и «Карусель»), Вера Оболонкина («Карусель»), Татьяна Цыварева (телеканалы «МУЛЬТ» и «Карусель»), Гульназ Кульсарина (телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ), Наталья Ломыкина (журфак МГУ им. М. В. Ломоносова), Сергей Майоров (НТВ), Борис Мелкоедов (Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан), Дмитрий Синицын (Московский центр профессионального образования при ТТЦ «Останкино»).

Участников фестиваля ждут творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, мастер-классы по работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента. Они смогут посмотреть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы. Участие в Фестивале станет для начинающих журналистов дополнительным мотивирующим фактором в выборе будущей профессии.

