Конкурс добрых дел «Классно быть хорошим — 2018»! 30 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Открыт прием работ на ежегодный конкурс «Классно быть хорошим».

Конкурс проводится детским изданием «Классный журнал» при информационной поддержке телеканала «Карусель».

Для участия в конкурсе необходимо написать сочинение на тему «Классно быть хорошим!», в котором следует рассказать о своих хороших и добрых поступках. Иллюстрации и оформление приветствуются, видеоработы также принимаются к участию.

Готовые работы необходимо прислать, заполнив форму на сайте конкурса или по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2018».

Работы принимаются до 13 ноября 2018 года - т.е. до Всемирного дня доброты.

В основном конкурсе будут разыграны: 5 планшетов, 30 книг и по 10 сертификатов на обучение на образовательных сайтах.

Кроме победителей в основной номинации, будут определены призёры в 3-х дополнительных номинациях - «Классное видео», «За волю к победе», «Классное оформление», в каждой номинации по 3 победителя. Все они получат брендированные наборы для рисования от генерального информационного партнёра конкурса телеканала «Карусель».

Подробнее об условиях конкурса на сайте конкурса.