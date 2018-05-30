  • 02:50
    Три кота

    Папин брат, День чёрного кота, Сокровища Египта, Теннис с Папой, Супергерои, Талант Нудика, День страшилок, Цирковое представление, Железная дорога, Волшебная палочка, Воскресенье

  • 03:50
    Давайте рисовать

    Программа «Давайте рисовать!» поможет зрителям развить фантазию, навыки моторики и композиции. А еще позволит окунуться в настоящий сказочный мир — ведь рисунки здесь оживают!

  • 04:15
    Лео и Тиг

    Серебряная река, Самое ценное

Конкурс добрых дел «Классно быть хорошим — 2018»!

Конкурс добрых дел «Классно быть хорошим — 2018»!

30 Мая, 2018

Открыт прием работ на ежегодный конкурс «Классно быть хорошим».

Конкурс проводится детским изданием «Классный журнал» при информационной поддержке телеканала «Карусель». 

Для участия в конкурсе необходимо написать сочинение на тему «Классно быть хорошим!»,  в котором следует рассказать о своих хороших и добрых поступках. Иллюстрации и оформление приветствуются, видеоработы также принимаются к участию.

Готовые работы необходимо прислать, заполнив форму на сайте конкурса или по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2018».

Работы принимаются до 13 ноября 2018 года  - т.е. до Всемирного дня доброты.

В основном конкурсе будут разыграны: 5 планшетов, 30 книг  и по 10 сертификатов на обучение на образовательных сайтах.

Кроме победителей в основной номинации, будут определены призёры в 3-х дополнительных номинациях - «Классное видео», «За волю к победе», «Классное оформление», в каждой номинации по 3 победителя. Все они получат брендированные наборы для рисования от генерального информационного партнёра конкурса телеканала «Карусель».

Подробнее об условиях конкурса на сайте конкурса.

Предыдущая новость
Объявлены победители конкурса «Веселый садовод»
Следующая новость
Фестиваль детского телевидения «Включайся!» — 2018