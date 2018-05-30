Объявлены победители конкурса «Веселый садовод» 30 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Завершился конкурс «Веселый садовод». Огромное спасибо всем, кто прислал нам свои фотографии и поделился полезными советами!

Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому садоводу за проявленный к конкурсу интерес.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:

Арсеньев Матвей Владиславович, Кочкина Алиса Георгиевна, Куртуков Александр Евгеньевич, Дымура Арина Андреевна, Смирнов Андрей Евгеньевич, Жарова Полина, Ксения Туйцына,╰☆╮文ஜ Ã ภéнушk Ã 文ஜ╰☆╮, Солдатенкова Софья Витальевна, Трунова Злата Романовна. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!

