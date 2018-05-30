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Объявлены победители конкурса «Веселый садовод»

Объявлены победители конкурса «Веселый садовод»

30 Мая, 2018

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Завершился конкурс «Веселый садовод».  Огромное спасибо всем, кто прислал нам свои фотографии и поделился полезными советами! 

Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому садоводу за проявленный к конкурсу интерес.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: 
Арсеньев Матвей Владиславович, Кочкина Алиса Георгиевна, Куртуков Александр Евгеньевич, Дымура Арина Андреевна, Смирнов Андрей Евгеньевич, Жарова Полина, Ксения Туйцына,╰☆╮文ஜ Ã ภéнушk Ã 文ஜ╰☆╮, Солдатенкова Софья Витальевна, Трунова Злата Романовна. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!
 

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