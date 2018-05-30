Объявлены победители конкурса «Веселый садовод»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Завершился конкурс «Веселый садовод». Огромное спасибо всем, кто прислал нам свои фотографии и поделился полезными советами!
Мы получили очень много классных работ и благодарны каждому маленькому садоводу за проявленный к конкурсу интерес.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:
Арсеньев Матвей Владиславович, Кочкина Алиса Георгиевна, Куртуков Александр Евгеньевич, Дымура Арина Андреевна, Смирнов Андрей Евгеньевич, Жарова Полина, Ксения Туйцына,╰☆╮文ஜ Ã ภéнушk Ã 文ஜ╰☆╮, Солдатенкова Софья Витальевна, Трунова Злата Романовна. Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.
Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!