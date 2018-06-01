Конкурс «Рисуем лето на асфальте»! 1 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» объявляет новый конкурс «Рисуем лето на асфальте»!

Любишь рисовать? Нарисуй лето, которое ждешь именно ты!

С наступлением теплых деньков мы много времени проводим на свежем воздухе. Мелки для рисования на асфальте это непременный атрибут летних игр на улице.

И не столь важно, насколько правильным получится рисунок, главное проявить свою фантазию и получить удовольствие от процесса.

Принимай участие в конкурсе и покажи всем свой шедевр!

10 победителей выиграют классные призы от телеканала и его партнёров.

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