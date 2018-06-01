Конкурс «Рисуем лето на асфальте»!
Телеканал «Карусель» объявляет новый конкурс «Рисуем лето на асфальте»!
Любишь рисовать? Нарисуй лето, которое ждешь именно ты!
С наступлением теплых деньков мы много времени проводим на свежем воздухе. Мелки для рисования на асфальте это непременный атрибут летних игр на улице.
И не столь важно, насколько правильным получится рисунок, главное проявить свою фантазию и получить удовольствие от процесса.
Принимай участие в конкурсе и покажи всем свой шедевр!
10 победителей выиграют классные призы от телеканала и его партнёров.
Перейти на страницу конкурса.