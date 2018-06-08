«Тайна ножа и часов». Комикс для тех, кто любит приключения 8 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Есть книги, которые читают все. Даже те, кто читать не любит. К таким книгам относится комикс Издательства МИФ «Тайна ножа и часов». Книга стала бестселлером по версии New York Times и пользуется особой любовью подростков.

Главные герои — близнецы Александр и Клеопатра Додж. Им по 12 лет. Их мать умерла, когда малыши были еще в колыбеле. Ребят воспитал друг женщины, но он пропал незадолго до описываемых событий. Подростки случайно увидели объявление в газете, что один богач разыскивает пропавших сыновей.

Александр и Клеопатра решаются на авантюру — выдать себя за пропавших близнецов. Только вот незадача — в Новом Орлеане они встречают конкурентов.

Эти события — только начало приключенческого романа. Дальше — шторм на корабле, джунгли, борьба с пиратами и потеря друг друга… Впрочем, это тоже далеко не конец. Событий так много, что хочется читать комикс взахлеб, не отрываясь. Каждый разворот — какое-то происшествие.

А еще эта книга — о дружбе, любви, борьбе с трудностями, предательстве и преданности. Комикс затрагивает «вечные» темы и заставляет задуматься читателей о важном.

Главная тайна книги — наследство, которое оставила мать близнецам. Нож и часы. Ребята думали, что это просто безделушки, пока от бандитов не узнали таинственные детали.

Нож и часы содержат в себе шифр и карту, которая должна привести к сокровищам. Вот незадача — бандитам удалось захватить нож, и теперь ребятам нужно не только найти друг друга, но и вернуть подарок матери, чтобы отправиться в путешествие за сокровищами.

В книге — 448 страниц. Ее не прочитать за день, хотя очень бы хотелось! Роман написан в духе Роберта Стивенсона, автора «Острова сокровищ». «Тайна ножа и часов» может стать книгой, после которой школьник полюбит литературу и возьмется за чтение классики. Подростки будут в восторге от этого комикса!