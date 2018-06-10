Классные каникулы 10 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Вот наступило лето. «Классный журнал» составил список летних развлечений, которые можно устроить даже в обычном дворе!

Часы

Спрячь во дворе какое-нибудь «сокровище» и предложи друзьям его найти. Пусть каждый возьмёт с собой во двор часы. По ним твои друзья будут определять направление. Используя цифры на часах, подсказывай, где нужно искать. Подсказки могут быть такого рода: «Предмет можно найти, сделав несколько шагов по направлению к цифре 12». Можно усложнить задачу и сначала отправить друзей по ложному следу. Ещё можно использовать слова «горячо» и «холодно».

Музыкальный турнир

Собери старые крышки, кастрюли, жестяные банки, ложки и любые предметы, с помощью которых можно издавать звуки. Повесь их во дворе и позови друзей. Устройте конкурс на лучшее исполнение известной песни.

Водная стена

Из различных ёмкостей и шлангов сооруди стену и пусти по ней воду. Вода должна проходить через все препятствия и выливаться в самую нижнюю ёмкость. Можешь отправить в путешествие горошину или маленькую игрушку.

«Твистер» на траве

Нанеси на траву разноцветные круги (или используй балончик с краской и трафарет) – и можно веселиться на свежем воздухе!

Игра на меткость

Тебе понадобится несколько теннисных мячиков и пластиковые тарелки, которые станут мишенями. Нарисуй на них маркером цифры от 1 до 10 и расставь по прямой линии друг за другом. Бросай мячик и старайся попасть в самую дальнюю мишень. Чем дальше твоя цель, тем больше очков ты получаешь.

Водяные бомбочки

Наполни шарики водой и сделай из них бомбочки. В жаркий летний день они помогут тебе и твоим друзьям освежиться. Только смотри не попади в случайного прохожего!

Мыльные картины

Сделай раствор для мыльных пузырей: возьми 1,5 стакана воды и разведи в ней полбанки средства для мытья посуды и 50 мл глицерина (он продаётся в аптеке). Всё хорошенько размешай – и раствор готов. Теперь ты можешь рисовать мыльными пузырями! Просто добавь в раствор краску или пищевой краситель. Сделай мыльные пузыри и лови их бумагой. Может получиться очень интересная