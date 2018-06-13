Земляничная фея. Каникулы в саду 13 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Готовы ли вы открыть целый мир, наполненный ягодным ароматом и волшебством? Тогда отправляйтесь в гости к Земляничной фее!

Удивительный Маскарад!

Земляничка всегда немного побаивалась Большого леса, который начинался сразу за границами её родного леса — Солнечного. Даже днём, когда яркие лучи подсвечивали кроны высоченныхдубов, вязов и клёнов, ей было не по себе в Большом лесу. А уж вечером, когда солнце садилось за горы, птицы смолкали, а кусты становились похожими на притаившиеся чудовища, маленькой фее и вовсе становилось жутко. Сегодня как раз был такой случай. Земляничка засиделась в гостях у древесных фей до самого заката и теперь, прижимая к себекорзинку с орехами — угощением друзей, торопилась поскорее попасть домой. Вдруг она услышала, как кто-то громко бьёт крыльями. А следом на землю упала чья-то чёрная тень. ≪Может, это дракон?!≫ — подумала маленькая фея и, испуганно завизжав, начала метаться по полянке в поисках укрытия. Но было слишком поздно: дракон приземлился прямо перед ней. Правда, он оказался не таким уж большим и свирепым — чуть крупнее Землянички, с яркой, разноцветной чешуёй и забавными острыми ушками, которые быстро шевелились туда-сюда.

— М-м-м… Земляника! — прорычал дракон и облизнулся.

— Я… Я не земляника! Я — Земляничка! — запинаясь от испуга, проговорила маленькая фея и погрозила волшебной палочкой.

Дракон вдруг смешно чихнул. При этом из его ноздрей не показались язычки пламени, как это принято у драконов. А на его животе Земляничка увидела застёжку-молнию!

— Ты вовсе не дракон! — возмутилась фея. — Для дракона у тебя слишком большие уши! И что это за застёжка у тебя на животе?! Дракон откашлялся.

– Неправда! — закричал он писклявым голосом. — Я Золус Ужасный!

Земляничка насторожилась и прислушалась.

— А ну-ка, скажи ещё что-нибудь, Золус Ужасный?

— Что сказать? — растерялся дракон.

А маленькая фея расхохоталась — она наконец узнала этот голос.

— Зося, это ты?!

Дракон расстроенно плюхнулся на камень, расстегнул застёжку и снял костюм.

— Уф, как же жарко!

Это оказалась Зося — летучая мышь.

— Прости, не хотела тебя напугать, — извинилась она перед Земляничкой. — Просто мне стало ужасно скучно. Я ведь всегда летаю по ночам одна, и никто со мной даже не поиграет.

— У тебя нет друзей? — забеспокоилась фея. — А как же другие летучие мыши?

Зося грустно покачала головой.

— Днём все летучие мыши спят, а я не люблю спать днём. Поэтому никто и не хочет быть моим другом. К тому же, — обиженно добавила она, — я не такая красивая, как другие зверюшки Солнечного леса!

— Я твой друг! — возразила Земляничка. — И я думаю, ты просто прекрасно выглядишь!

— Но тебе же всё равно не хочется висеть со мной на потолке вниз головой, — продолжала упрямиться Зося.

— Это да, — не могла не согласиться маленькая фея.

И тут ей в голову пришла одна идея.

— Знаешь что? Мы можем устроить в твоей пещере маскарад! На полнолуние! А?! Я приглашу всех своих друзей, и тогда тебе точно не будет скучно!

— Вряд ли они захотят прийти, — насупилась Зося. Она никак не могла поверить, что кто-то захочет играть с ней.

Но Земляничка, не слушая возражений, захлопала в ладоши:

— Ура! Я могла бы одеться призраком!

Не теряя времени на уговоры, фея полетела домой, чтобы успеть приготовиться к празднику. Всю неделю Земляничка и её друзья шили костюмы, делали украшения и готовили разную вкусную еду: медовые конфетки, тыквенный пирог, пудинг и много чего ещё. Наконец наступило полнолуние. Вампиры, ведьмы и гномы, держа разноцветные фонарики, шли по тропинкам к пещере летучей мыши. Улитка Руди надела костюм тыквы, мотылёк Мотя летучей мыши, а Землеройка нарядилась в ведьму. Зося была ужасно взволнована! Никогда ещё в её пещере не было так оживлённо!

— Ой, а кто это в потрясающем костюме дракона? — поинтересовались гости.

— Это же я, Зося! — гордо ответила летучая мышь и унеслась танцевать с Саламандрой-вампиром.

Праздник продолжался. Жаба в костюме гнома рассказывала весёлые истории, лягушки пели, а феи танцевали и кормили булочками сахарных мушек. Вдруг у входа в пещеру раздался какой-то шум. Первой его услышала Земляничка.

— Тс-с-с! — прошептала маленькая фея, и все затаили дыхание. — Кто-то подкрадывается к пещере! — шёпотом сообщила она.

Среди переодетых зверюшек началась паника — все бросились ктокуда. Мотя спрятался за штору, сделанную из листьев.

— Я вижу огромную чёрную тень! — еле слышно произнёс мотылёк, дрожа.

Феи забились под диван, Саламандра заплакала, а у мыши-ведь мы от ужаса из лапок вывалилась волшебная палочка.

— Наверное, это лиса! Спасите! Она всех нас съест! — испуганно закричала мышка Землеройка.

— Нет, это настоящий дракон! — вторила ей Саламандра.

— А может, даже настоящее привидение! — пробормотал Мотя и, покинув своё убежище за шторой, перебрался под диван к маленьким феям — с друзьями всё же было не так страшно.

Одна только Зося вела себя спокойно.

— Я проверю, кто там! — храбро проговорила она, сбросила свой драконий костюм и расправила крылья.

— Будь осторожна! — прошептала Земляничка. В ожидании худшего все замерли в своих убежищах. Зося скрылась из виду, её тень промелькнула у выхода из пещеры, а потом вдруг раздался… СМЕХ! На пороге снова появилась Зося, а рядом с ней стояла та самая жуткая тень! Гости присмотрелись повнимательнее и поняли, что это была вовсе не тень, а… летучая мышь! Даже три летучие мыши! Переодетые в ведьм, они сидели друг на друге.

— Мы тоже хотим участвовать в маскараде! — довольные собой, заявили они.

— Это самый страшный карнавальный костюм из всех, что мне доводилось видеть! — пробурчал ёжик Пуфик. Земляничка, выскочив из-под дивана, закружилась по пещере, подбрасывая в воздух конфетти.

— Жуткая-жуткая жуть! Урааа! Праздник продолжается! Зверюшки и феи потихоньку выбирались из своих убежищ. Кто- то посмеивался, кто-то утирал слёзы, но все были рады, что всё так благополучно разрешилось. А летучие мыши носились по пещере. Им никогда ещё не приходилось видеть своё жилище, обычно столь мрачное и неприветливое, таким нарядным.

— Как тут красиво! — восхищались вновь прибывшие участники маскарада. — А у вас на потолке найдётся ещё три свободных места, чтобы мы могли переночевать?

Зося обрадовалась.

– Конечно! — прорычала она, стараясь подражать голосу дракона. — Располагайтесь!

Праздник получился замечательный — веселились до рассвета! А когда гости ушли, Зося и три её новых друга, как это принято у летучих мышей, расположились спать на потолке. Устроившись поуютнее, Зося счастливо зевнула и закрыла глазки — теперь она была не одна!

«Земляничная фея. Каникулы в саду» — это истории, которые рассказывают о самом важном — о настоящей дружбе, искренности и доброте. Вас ждут удивительный маскарад, настоящий Праздник Урожая и грандиозная весенняя уборка. А ещё — много смешных шуток, интересных загадок и захватывающих приключений!