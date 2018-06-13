Земляничная фея. Каникулы в саду
Готовы ли вы открыть целый мир, наполненный ягодным ароматом и волшебством? Тогда отправляйтесь в гости к Земляничной фее!
Удивительный Маскарад!
Земляничка всегда немного побаивалась Большого леса, который начинался сразу за границами её родного леса — Солнечного. Даже днём, когда яркие лучи подсвечивали кроны высоченныхдубов, вязов и клёнов, ей было не по себе в Большом лесу. А уж вечером, когда солнце садилось за горы, птицы смолкали, а кусты становились похожими на притаившиеся чудовища, маленькой фее и вовсе становилось жутко. Сегодня как раз был такой случай. Земляничка засиделась в гостях у древесных фей до самого заката и теперь, прижимая к себекорзинку с орехами — угощением друзей, торопилась поскорее попасть домой. Вдруг она услышала, как кто-то громко бьёт крыльями. А следом на землю упала чья-то чёрная тень. ≪Может, это дракон?!≫ — подумала маленькая фея и, испуганно завизжав, начала метаться по полянке в поисках укрытия. Но было слишком поздно: дракон приземлился прямо перед ней. Правда, он оказался не таким уж большим и свирепым — чуть крупнее Землянички, с яркой, разноцветной чешуёй и забавными острыми ушками, которые быстро шевелились туда-сюда.
— М-м-м… Земляника! — прорычал дракон и облизнулся.
— Я… Я не земляника! Я — Земляничка! — запинаясь от испуга, проговорила маленькая фея и погрозила волшебной палочкой.
Дракон вдруг смешно чихнул. При этом из его ноздрей не показались язычки пламени, как это принято у драконов. А на его животе Земляничка увидела застёжку-молнию!
— Ты вовсе не дракон! — возмутилась фея. — Для дракона у тебя слишком большие уши! И что это за застёжка у тебя на животе?! Дракон откашлялся.
– Неправда! — закричал он писклявым голосом. — Я Золус Ужасный!
Земляничка насторожилась и прислушалась.
— А ну-ка, скажи ещё что-нибудь, Золус Ужасный?
— Что сказать? — растерялся дракон.
А маленькая фея расхохоталась — она наконец узнала этот голос.
— Зося, это ты?!
Дракон расстроенно плюхнулся на камень, расстегнул застёжку и снял костюм.
— Уф, как же жарко!
Это оказалась Зося — летучая мышь.
— Прости, не хотела тебя напугать, — извинилась она перед Земляничкой. — Просто мне стало ужасно скучно. Я ведь всегда летаю по ночам одна, и никто со мной даже не поиграет.
— У тебя нет друзей? — забеспокоилась фея. — А как же другие летучие мыши?
Зося грустно покачала головой.
— Днём все летучие мыши спят, а я не люблю спать днём. Поэтому никто и не хочет быть моим другом. К тому же, — обиженно добавила она, — я не такая красивая, как другие зверюшки Солнечного леса!
— Я твой друг! — возразила Земляничка. — И я думаю, ты просто прекрасно выглядишь!
— Но тебе же всё равно не хочется висеть со мной на потолке вниз головой, — продолжала упрямиться Зося.
— Это да, — не могла не согласиться маленькая фея.
И тут ей в голову пришла одна идея.
— Знаешь что? Мы можем устроить в твоей пещере маскарад! На полнолуние! А?! Я приглашу всех своих друзей, и тогда тебе точно не будет скучно!
— Вряд ли они захотят прийти, — насупилась Зося. Она никак не могла поверить, что кто-то захочет играть с ней.
Но Земляничка, не слушая возражений, захлопала в ладоши:
— Ура! Я могла бы одеться призраком!
Не теряя времени на уговоры, фея полетела домой, чтобы успеть приготовиться к празднику. Всю неделю Земляничка и её друзья шили костюмы, делали украшения и готовили разную вкусную еду: медовые конфетки, тыквенный пирог, пудинг и много чего ещё. Наконец наступило полнолуние. Вампиры, ведьмы и гномы, держа разноцветные фонарики, шли по тропинкам к пещере летучей мыши. Улитка Руди надела костюм тыквы, мотылёк Мотя летучей мыши, а Землеройка нарядилась в ведьму. Зося была ужасно взволнована! Никогда ещё в её пещере не было так оживлённо!
— Ой, а кто это в потрясающем костюме дракона? — поинтересовались гости.
— Это же я, Зося! — гордо ответила летучая мышь и унеслась танцевать с Саламандрой-вампиром.
Праздник продолжался. Жаба в костюме гнома рассказывала весёлые истории, лягушки пели, а феи танцевали и кормили булочками сахарных мушек. Вдруг у входа в пещеру раздался какой-то шум. Первой его услышала Земляничка.
— Тс-с-с! — прошептала маленькая фея, и все затаили дыхание. — Кто-то подкрадывается к пещере! — шёпотом сообщила она.
Среди переодетых зверюшек началась паника — все бросились ктокуда. Мотя спрятался за штору, сделанную из листьев.
— Я вижу огромную чёрную тень! — еле слышно произнёс мотылёк, дрожа.
Феи забились под диван, Саламандра заплакала, а у мыши-ведь мы от ужаса из лапок вывалилась волшебная палочка.
— Наверное, это лиса! Спасите! Она всех нас съест! — испуганно закричала мышка Землеройка.
— Нет, это настоящий дракон! — вторила ей Саламандра.
— А может, даже настоящее привидение! — пробормотал Мотя и, покинув своё убежище за шторой, перебрался под диван к маленьким феям — с друзьями всё же было не так страшно.
Одна только Зося вела себя спокойно.
— Я проверю, кто там! — храбро проговорила она, сбросила свой драконий костюм и расправила крылья.
— Будь осторожна! — прошептала Земляничка. В ожидании худшего все замерли в своих убежищах. Зося скрылась из виду, её тень промелькнула у выхода из пещеры, а потом вдруг раздался… СМЕХ! На пороге снова появилась Зося, а рядом с ней стояла та самая жуткая тень! Гости присмотрелись повнимательнее и поняли, что это была вовсе не тень, а… летучая мышь! Даже три летучие мыши! Переодетые в ведьм, они сидели друг на друге.
— Мы тоже хотим участвовать в маскараде! — довольные собой, заявили они.
— Это самый страшный карнавальный костюм из всех, что мне доводилось видеть! — пробурчал ёжик Пуфик. Земляничка, выскочив из-под дивана, закружилась по пещере, подбрасывая в воздух конфетти.
— Жуткая-жуткая жуть! Урааа! Праздник продолжается! Зверюшки и феи потихоньку выбирались из своих убежищ. Кто- то посмеивался, кто-то утирал слёзы, но все были рады, что всё так благополучно разрешилось. А летучие мыши носились по пещере. Им никогда ещё не приходилось видеть своё жилище, обычно столь мрачное и неприветливое, таким нарядным.
— Как тут красиво! — восхищались вновь прибывшие участники маскарада. — А у вас на потолке найдётся ещё три свободных места, чтобы мы могли переночевать?
Зося обрадовалась.
– Конечно! — прорычала она, стараясь подражать голосу дракона. — Располагайтесь!
Праздник получился замечательный — веселились до рассвета! А когда гости ушли, Зося и три её новых друга, как это принято у летучих мышей, расположились спать на потолке. Устроившись поуютнее, Зося счастливо зевнула и закрыла глазки — теперь она была не одна!
«Земляничная фея. Каникулы в саду» — это истории, которые рассказывают о самом важном — о настоящей дружбе, искренности и доброте. Вас ждут удивительный маскарад, настоящий Праздник Урожая и грандиозная весенняя уборка. А ещё — много смешных шуток, интересных загадок и захватывающих приключений!
Материалы предоставлены редакций «Вилли Винки» издательства АСТ
«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»