Конкурс «Футбольный матч»
Телеканал «Карусель» объявляет футбольный видеоконкурс!
Любишь играть в футбол? Сними короткое видео и покажи, как круто ты чеканишь мяч: одной ногой или двумя попеременно, коленом, спиной или даже головой. Только без рук!
- Запиши видео длительностью до 3 минут.
- Отправь его нам на сайт, чтобы поучаствовать в конкурсе.
- Зови всех друзей голосовать за твое видео.
- 10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 14 июня по 15 июля 2018 года.