Конкурс «Футбольный матч» 14 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» объявляет футбольный видеоконкурс!

Любишь играть в футбол? Сними короткое видео и покажи, как круто ты чеканишь мяч: одной ногой или двумя попеременно, коленом, спиной или даже головой. Только без рук!

Запиши видео длительностью до 3 минут.

Отправь его нам на сайт, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Зови всех друзей голосовать за твое видео.

10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель»!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Перейти на страницу конкурса.