  • 01:45
    Маша и Медведь

    Первый раз в первый класс, Граница на замке, Кто не спрятался, я не виноват!, Лыжню!, Будьте здоровы!, Маша + каша, Дальний родственник, Большая стирка, Репетиция оркестра, Усатый-полосатый

  • 03:00
    Привет, я Николя!

    Зелёные ботинки, Месье Мушабьер наблюдает за нами, Азарт, Пробежка

  • 03:50
    Давайте рисовать

    Программа «Давайте рисовать!» поможет зрителям развить фантазию, навыки моторики и композиции. А еще позволит окунуться в настоящий сказочный мир — ведь рисунки здесь оживают!

Конкурс «Футбольный матч»

Конкурс «Футбольный матч»

14 Июня, 2018

Телеканал «Карусель» объявляет футбольный видеоконкурс!

Любишь играть в футбол? Сними короткое видео и покажи, как круто ты чеканишь мяч: одной ногой или двумя попеременно, коленом, спиной или даже головой. Только без рук! 

  • Запиши видео длительностью до 3 минут.
  • Отправь его нам на сайт, чтобы поучаствовать в конкурсе.
  • Зови всех друзей голосовать за твое видео.
  • 10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель»!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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