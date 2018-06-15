Объявлены победители фестиваля детского телевидения «Включайся» — 2018 15 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» поздравляет победителей!

Работы участников оценивало профессиональное и детское жюри.

Победители по оценкам профессионалов:

В номинации «Герои моей страны»: детко-юношевский телеканал «Тамыр», «Страна Северных Амуров», Башкортостан, г. Уфа, Национальная телерадиокомпания Чувашии, «Герои среди нас», г. Чебоксары.

В номинации «Увлекательный мир»: медиацентр ГБОУ Школа 1535, «Кофе с сахаром?», г. Москва, НВК «САХА» студия «Сэргэлээх», «Зажги звезду», г. Якутск.

В номинации «Кинолюбитель»: ТВ «Студия Факт», «Дневничок», Россия, ЯНАО, п. Тазовский, АНО «Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств», Тележурнал «Включайся», г. Оренбург.

В номинации «Пластилиновая ворона»: Мультстудия «Самолёт», «Математички», г. Верхняя Пышма.

В номинации «Хочу все знать»: студия тележурналистики «Один дома», «Я вижу музыку», г. Нижний Новгород, детская школа телевидения Телешко, г. Курск, «Казнить нельзя, помиловать!», Курская область, г. Курск

В номинации «Не скучай»: телеканал «Первый Тульский», «Включай», Тульская обл., г. Тула, Школа телевидения Телешко, «Страна советов», г. Уфа.

Специальными призами от телеканала «Карусель» были награждены телеканал «Катунь 24 г. Барнаул», за работу «Лена-путешественница», детская студия анимации «Мультфильм своими руками» г. Луга, «Не проходите мимо», Ленинградская обл., г. Луга, Медиа центр «Игра в объективе», «Вечеринка ко Дню Смеха», г. Ростов-на-Дону.

Специальные призы от телекагнала «Тамыр» вручены киностудии «ЗУМ», «Всегда рядом», республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

Специальный приз от фестиваля Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» получили «Центр развития телевидения, кино и визуальных искусств», «Молодое Оренбуржье», г. Оренбург — Юлия Прутова; телеканал «БСТ», Документальный цикл «Дети-герои», г. Уфа — Иван Завьялов.

Победители по оценкам детского жюри:

В номинации «Герои моей страны»: студия тележурналистики «Один дома», «Зелёные котятки», г. Нижний Новгород.

В номинации «Хочу все знать»: АНО «Студия креативного телевидения», «Брекеты», г. Оренбург.

В номинации «Кинолюбитель»: Телевидение школы 1210, «Особенности детского режиссёра», г. Москва.

В номинации «Мир добрых новостей»: «Медиашкола», «Всё по-взрослому», г. Краснодар.

В номинации «Не скучай»: медиа центр «Игра в объективе», «После дождичка в четверг», г. Ростов-на-Дону.

В номинации «Пластилиновая ворона»: ИГРОМУРИЯ, «Театр в альбоме. Спектакль «Зайка-Зазнайка», г. Москва.

В номинации «Увлекательный мир»: студия телевидения «Коробка передач», «Очкарики с большой дороги», г. Ярославль.

Лучшим сюжетом, снятым во время фестиваля, признана работа «Курай» группы канала «БСТ».