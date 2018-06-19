Пауль на каникулах 19 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Добрая история о том, как кролик Пауль мечтал побывать на море.

Пауль никогда не бывал за пределами Кроличьего Края. Но это не мешало ему мечтать о дальних странах. Однажды тёплым майским деньком на берегу Маленького Пруда, обнимая своего тряпичного

друга Никеля, Пауль мечтал, как когда-нибудь вместе со всей семьёй он отправится в настоящее путешествие…

— Привет! — вдруг раздался позади тоненький голосок.

— А, это ты, Венди!

— Что делаешь? — спросила Венди и, не дожидаясь ответа, похвасталась: — А мы провели каникулы на море!

— Каникулы? — оживился Пауль. — А что такое «море»?

— Это такая большая вода, — пояснила маленькая гусыня.

— Больше, чем наш пруд?

— Гораааздо больше! — засмеялась Венди. — Больше даже, чем Озеро На Другом Конце Кроличьего Края! Оно такое огромное, что другого берега не видно. И там так много песка, что все строят из него замки. А вода такая чистая, что даже на большой глубине видны камешки!

— И я хочу на море! — вскочил Пауль. — Мне тоже надо строить

замки!

— Но у кроликов же нет крыльев, чтобы туда полететь, — возразила маленькая гусыня.

— Зато у кроликов есть лапы! — ответил Пауль и со всех ног помчался к норе.

— Мам! Пап! Я хочу на море! — прибежав домой, с порога

завопил Пауль, размахивая своим тряпичным кроликом. — Ну

пожа-а-а-луйста! Давайте все вместе поедем на море.

Вся кроличья семья, которая как раз собралась, чтобы поиграть

в настольную игру, с удивлением уставилась на него.

— С чего это ты вдруг захотел на море? — спросила мама.

— Венди рассказала! — выпалил Пауль. — Там можно строить

замки из песка и купаться!

— Хмммм, звучит заманчиво, — задумался папа и посмотрел

на маму. — Иногда я и сам подумываю об этом. Туда же можно попасть на самолете. Почему бы и нет?

— Урррррррра! Мы едем к морю! — завопил Пауль, а с ним стали кричать что есть мочи и остальные дети — Манни, Лина, Макс и Миа.

Все они принялись скакать от восторга по комнате. Только мама качала с сомнением головой.

— Но это же так далеко находится… И нас слишком много. Вы представьте, сколько вещей придётся брать с собой.

— Это неважно, — говорил Пауль, обнимая маму. — Папа же знает, как лучше. Вперёд! — призвал он своих братьев и сестёр. — Паковать вещи! И они начали собираться. Маленькие кролики

паковали корзинки, совочки, игрушечные кораблики, книги со сказками, кукол, футбольный мяч, солнечные очки, удочки и, конечно же, множество сладостей. Ни в коем случае ничего

нельзя было забыть. А вдруг на каникулах понадобится вот эта старая коробка из-под обуви?! Или, скажем, вот эта палка, подобранная в лесу в прошлом году?.. Мама тоже без дела не сидела. Она собирала другие нужные и полезные вещи: еду, одеяла

и подушки, летнюю одежду и всё в таком духе. Надо было предусмотреть всё, — а вдруг наступят холода? — и она укладывала в сумки тёплую одежду для своих пятерых детей, себя и папы. А кастрюли, в которых она варит утреннюю кашу? А рассаду с молодой морковкой? Наконец, когда всё было упаковано,

мама сказала:

— Дети, вы готовы? Вынесите свои сумки на крыльцо.

— Вот это да! — озадаченно глядя на гору вещей, проговорил папа.

— Как же мы всё это довезём до аэропорта? — спросил Макс.

— Я знаю! — воскликнул Пауль. — Погрузим всё на нашу тележку!



С трудом они уложили вещи. Осталась только одна маленькая деталь — нужно было куда-то положить маленького тряпичного

кролика Никеля. Но как только Пауль закинул малыша в тележку, раздался громкий треск: ТРРЕСЬ! — и колёса тележки разлетелись в разные стороны!

— Что же мы теперь будем делать? — хором воскликнула вся кроличья семья.

Почесав в затылке, папа предложил:

— Может быть, попробовать отправить наши вещи почтой?..

Сказано-сделано: Пауль сбегал на почту и позвал Кролика-Почтальона.

— Вот это даа… — удивился тот. — Да вы тут весь дом собрали!

Он достал рулетку и принялся обмерять будущий груз. Потом долго что-то писал в блокноте. Кроличье семейство напряжённо следило за его действиями. Наконец Почтальон объявил:

— Доставка вашего груза будет стоить не меньше ста морковок!

Мама ахнула. Папа снова озадаченно почесал в затылке. Потом вздохнул и сказал:

— Нет. Нам такая поездка не по карману. Давайте, дети, заносите все наши вещи обратно.

— О нет! — заплакали крольчата. — Здесь так СКУЧНО! Мы хотим в какое-нибудь новое место.

— Но мы не можем, — грустно сказал папа. — Мне очень жаль.

Когда Пауль затаскивал в нору огромный зонт от солнца, он случайно задел лист на дереве возле входа. Тот упал прямо к его лапкам. Он выглядел как маленькое сердце. И это навело

Пауля на одну замечательную мысль.



— Мама! Папа! Идите все сюда! Я знаю, что мы будем делать…

Все удивлённо уставились на него.

— Это будет сюрприз! — радостно засмеялся Пауль. — Всё,

что нам нужно, — это одеяло, много вкусной еды, ну и ещё,

может быть, наши вёдра и лопатки.

— Что ж, это легко устроить, — улыбнулась мама.

— Но куда мы отправимся? — недоумевали остальные.

Когда всё необходимое было собрано, Пауль просто

двинулся вперёд.

Он вёл свою семью через цветущие луга и зеленеющие леса,

мимо большого холма. Это было довольно долгое путешествие,

но вокруг было так красиво, что все забыли об усталости.

— Вот. — Остановившись, Пауль с восхищением огляделся. —

Теперь мы на месте!

Они стояли на песчаном берегу великолепного озера. Солнце просвечивало насквозь лазурную воду, а на самом дне переливались разноцветные камешки. Над озером с криком носились белые чайки. Стоявшие на берегу кудрявые ивы склоняли свои зелёные ветки прямо к воде. Вокруг было так красиво, что крольчата просто закричали хором:

— УРААА!



Они расстелили одеяло на тёплом песке, и мама принялась доставать из корзины еду — бутерброды с маслом, сыром

и огурцом, морковные котлетки, сладкое овсяное печенье,

которое она напекла для поездки на море.

— Это настоящие чудесные каникулы! — сказал папа, отхлёбывая морковный сок, который мама налила ему из термоса. — Нет места прекраснее, чем это! Но где мы?

— Мы в центре мира! — гордо сказал Пауль. — Дедушка показал мне однажды это место. Он играл здесь, когда был совсем маленьким кроликом. Это место довольно далеко, чтобы бывать здесь часто, но сегодня мы добрались до него!

— Что ж, мы всё-таки совершили своё большое путешествие! — засмеялась мама.