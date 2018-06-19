Пауль на каникулах
Добрая история о том, как кролик Пауль мечтал побывать на море.
Пауль никогда не бывал за пределами Кроличьего Края. Но это не мешало ему мечтать о дальних странах. Однажды тёплым майским деньком на берегу Маленького Пруда, обнимая своего тряпичного
друга Никеля, Пауль мечтал, как когда-нибудь вместе со всей семьёй он отправится в настоящее путешествие…
— Привет! — вдруг раздался позади тоненький голосок.
— А, это ты, Венди!
— Что делаешь? — спросила Венди и, не дожидаясь ответа, похвасталась: — А мы провели каникулы на море!
— Каникулы? — оживился Пауль. — А что такое «море»?
— Это такая большая вода, — пояснила маленькая гусыня.
— Больше, чем наш пруд?
— Гораааздо больше! — засмеялась Венди. — Больше даже, чем Озеро На Другом Конце Кроличьего Края! Оно такое огромное, что другого берега не видно. И там так много песка, что все строят из него замки. А вода такая чистая, что даже на большой глубине видны камешки!
— И я хочу на море! — вскочил Пауль. — Мне тоже надо строить
замки!
— Но у кроликов же нет крыльев, чтобы туда полететь, — возразила маленькая гусыня.
— Зато у кроликов есть лапы! — ответил Пауль и со всех ног помчался к норе.
— Мам! Пап! Я хочу на море! — прибежав домой, с порога
завопил Пауль, размахивая своим тряпичным кроликом. — Ну
пожа-а-а-луйста! Давайте все вместе поедем на море.
Вся кроличья семья, которая как раз собралась, чтобы поиграть
в настольную игру, с удивлением уставилась на него.
— С чего это ты вдруг захотел на море? — спросила мама.
— Венди рассказала! — выпалил Пауль. — Там можно строить
замки из песка и купаться!
— Хмммм, звучит заманчиво, — задумался папа и посмотрел
на маму. — Иногда я и сам подумываю об этом. Туда же можно попасть на самолете. Почему бы и нет?
— Урррррррра! Мы едем к морю! — завопил Пауль, а с ним стали кричать что есть мочи и остальные дети — Манни, Лина, Макс и Миа.
Все они принялись скакать от восторга по комнате. Только мама качала с сомнением головой.
— Но это же так далеко находится… И нас слишком много. Вы представьте, сколько вещей придётся брать с собой.
— Это неважно, — говорил Пауль, обнимая маму. — Папа же знает, как лучше. Вперёд! — призвал он своих братьев и сестёр. — Паковать вещи! И они начали собираться. Маленькие кролики
паковали корзинки, совочки, игрушечные кораблики, книги со сказками, кукол, футбольный мяч, солнечные очки, удочки и, конечно же, множество сладостей. Ни в коем случае ничего
нельзя было забыть. А вдруг на каникулах понадобится вот эта старая коробка из-под обуви?! Или, скажем, вот эта палка, подобранная в лесу в прошлом году?.. Мама тоже без дела не сидела. Она собирала другие нужные и полезные вещи: еду, одеяла
и подушки, летнюю одежду и всё в таком духе. Надо было предусмотреть всё, — а вдруг наступят холода? — и она укладывала в сумки тёплую одежду для своих пятерых детей, себя и папы. А кастрюли, в которых она варит утреннюю кашу? А рассаду с молодой морковкой? Наконец, когда всё было упаковано,
мама сказала:
— Дети, вы готовы? Вынесите свои сумки на крыльцо.
— Вот это да! — озадаченно глядя на гору вещей, проговорил папа.
— Как же мы всё это довезём до аэропорта? — спросил Макс.
— Я знаю! — воскликнул Пауль. — Погрузим всё на нашу тележку!
С трудом они уложили вещи. Осталась только одна маленькая деталь — нужно было куда-то положить маленького тряпичного
кролика Никеля. Но как только Пауль закинул малыша в тележку, раздался громкий треск: ТРРЕСЬ! — и колёса тележки разлетелись в разные стороны!
— Что же мы теперь будем делать? — хором воскликнула вся кроличья семья.
Почесав в затылке, папа предложил:
— Может быть, попробовать отправить наши вещи почтой?..
Сказано-сделано: Пауль сбегал на почту и позвал Кролика-Почтальона.
— Вот это даа… — удивился тот. — Да вы тут весь дом собрали!
Он достал рулетку и принялся обмерять будущий груз. Потом долго что-то писал в блокноте. Кроличье семейство напряжённо следило за его действиями. Наконец Почтальон объявил:
— Доставка вашего груза будет стоить не меньше ста морковок!
Мама ахнула. Папа снова озадаченно почесал в затылке. Потом вздохнул и сказал:
— Нет. Нам такая поездка не по карману. Давайте, дети, заносите все наши вещи обратно.
— О нет! — заплакали крольчата. — Здесь так СКУЧНО! Мы хотим в какое-нибудь новое место.
— Но мы не можем, — грустно сказал папа. — Мне очень жаль.
Когда Пауль затаскивал в нору огромный зонт от солнца, он случайно задел лист на дереве возле входа. Тот упал прямо к его лапкам. Он выглядел как маленькое сердце. И это навело
Пауля на одну замечательную мысль.
— Мама! Папа! Идите все сюда! Я знаю, что мы будем делать…
Все удивлённо уставились на него.
— Это будет сюрприз! — радостно засмеялся Пауль. — Всё,
что нам нужно, — это одеяло, много вкусной еды, ну и ещё,
может быть, наши вёдра и лопатки.
— Что ж, это легко устроить, — улыбнулась мама.
— Но куда мы отправимся? — недоумевали остальные.
Когда всё необходимое было собрано, Пауль просто
двинулся вперёд.
Он вёл свою семью через цветущие луга и зеленеющие леса,
мимо большого холма. Это было довольно долгое путешествие,
но вокруг было так красиво, что все забыли об усталости.
— Вот. — Остановившись, Пауль с восхищением огляделся. —
Теперь мы на месте!
Они стояли на песчаном берегу великолепного озера. Солнце просвечивало насквозь лазурную воду, а на самом дне переливались разноцветные камешки. Над озером с криком носились белые чайки. Стоявшие на берегу кудрявые ивы склоняли свои зелёные ветки прямо к воде. Вокруг было так красиво, что крольчата просто закричали хором:
— УРААА!
Они расстелили одеяло на тёплом песке, и мама принялась доставать из корзины еду — бутерброды с маслом, сыром
и огурцом, морковные котлетки, сладкое овсяное печенье,
которое она напекла для поездки на море.
— Это настоящие чудесные каникулы! — сказал папа, отхлёбывая морковный сок, который мама налила ему из термоса. — Нет места прекраснее, чем это! Но где мы?
— Мы в центре мира! — гордо сказал Пауль. — Дедушка показал мне однажды это место. Он играл здесь, когда был совсем маленьким кроликом. Это место довольно далеко, чтобы бывать здесь часто, но сегодня мы добрались до него!
— Что ж, мы всё-таки совершили своё большое путешествие! — засмеялась мама.
Материалы предоставлены редакций «Вилли Винки» издательства АСТ
«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»