Как мальчик родителей спас. Сказка о профессиях 20 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Один мальчик постоянно паял и ставил всякие опыты, потому что хотел стать инженером-электронщиком. Но его родители — юрист и певица — этот выбор не одобряли.

– Ты должен как можно больше читать про жизнь знаменитых юристов! – твердил отец.

А мама просила слушать её песни и огорчалась, когда мальчик предпочитал этому создание ракет.

Однажды папа мальчика получил много денег за выигранный судебный процесс и купил билет в кругосветное путешествие на яхте.

Пока папа рассказывал мальчику о профессии юриста, а мама читала вслух учебники по пению, яхта налетела на скалу и разбилась. К счастью, мальчику и его родителям удалось выплыть на необитаемый остров.

Промокшие мама с папой безуспешно звали на помощь, а мальчик, найдя среди обломков аккумулятор и провода, собрал электрозажигалку и разжёг костёр. Пока папа ел кашу быстрого приготовления, которую заварила мама, мальчик смастерил радиопередатчик из частей мобильных телефонов, вышел в эфир и вызвал помощь. Папа и мама ждали спасателей – а мальчик тем временем собрал телевизор, чтобы они не пропустили свой любимый сериал. Когда прилетели спасатели на вертолётах, вся семья загорала на пляже.

Вечером, уже дома, папа сказал мальчику:

– Выбирай сам, кем стать!

А мальчик ответил:

– Спасибо, я ещё подумаю. Ведь если бы ты не выиграл процесс, мы бы не отправились в путешествие, где с нами произошли все эти приключения.

– А я, – сообщила мама, – сочинила за это время несколько песен! Хотите спою?

– Конечно! – в один голос сказали папа и сын.

И сразу уснули. Потому что очень устали за день.