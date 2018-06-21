«Дневники Вишенки»: дружба, приключения, комиксы! 21 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Есть такие истории, которые любит весь мир. Вот, например, серия комиксов «Дневники Вишенки». Она уже завоевала популярность у себя на родине, во Франции, и переведена на десять языков.

В России «Вишенку» выпустило издательство МИФ. Рассказываем про первый из четырёх томов — «Каменный зоопарк», который уже полюбился большими и маленькими читателями.

Вишенке 10 лет, и она мечтает стать писателем. Однажды её соседка мадам Дежарден даёт совет: чтобы научиться писать, нужно наблюдать за людьми. Поэтому Вишенка начинает смотреть за булочником Жеромом, постоянно куда-то спешащей Линдой и придумывает секреты, которые могли бы у них быть.

Параллельно она начинает вести дневник, в котором пишет о своих чувствах и событиях. Девочка с удивлением обнаруживает, что когда замечаешь детали, понимаешь, мир полон удивительных секретов.

Однажды, сидя с подружками в домике на дереве, Вишенка видит в лесу старика с банками краски в руках. Она нарекает его Господином Загадкиным. Но что же он делает в лесу? И почему весь перепачкан? Вишенка начинает следить за незнакомцем и постепенно узнает, что… А впрочем, это вы выясните вместе с героиней!

Книга интересно устроена: мы не только следим за жизнью Вишенки, но и можем читать её дневник. В нём она делится своими переживаниями, а также фиксирует ход «расследования».

Вишенка не всегда поступает правильно: иногда она обижает маму, подруг или любимую соседку… Но доброе сердце девочки помогает ей понять ошибку и всё исправить — попросить прощения или сказать «спасибо». Комикс учит быть добрым, внимательным и искренним. Эти качества важны всегда. И детям и взрослым.

Невозможно не упомянуть про то, как выглядит комикс: роскошные акварельные иллюстрации, выполненные французской художницей Орели Нейре. Орели удивительно похожа на главную героиню: в детстве она также много читала, пряталась в домике в лесу и очень любила рисовать. А ещё у нее такие же рыжие волосы!

Серия «Дневников Вишенки» популярна во всей Европе, а в 2014-м она получила главный приз Ангулема — самого престижного фестиваля рисованных историй. Но самое важное, что графическая история отзывается в детских сердцах: маленькие читатели следят за выходом книг и сами снимают видеообзоры на книги. Дружба, приключения, комиксы — что ещё нужно?