Сними кино своими руками! 23 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ты уже знаешь, что подарить другу на день рождения? Как насчёт... фильма?

Если бы великие режиссёры прошлого узнали, насколько просто сегодня снять короткометражку, они бы ужасно удивились. Это может сделать любой школьник, у которого есть смартфон или планшет. Не веришь? Тогда за дело!

1. Сценарий

Наверняка с твоим другом когда-нибудь приключалась забавная история, которую можно экранизировать. Это ведь так интересно – ещё раз пережить яркие моменты на экране! Для начала историю обязательно нужно записать, то есть создать сценарий. Раздели действие на эпизоды, для каждого из них обозначь место и время. Например: «около дачного забора, раннее утро». И запомни важное правило: в сценарии эмоции нужно описывать через действие. Вместо фразы «Жукабра грустит» напиши: «Из глаз Жукабры текут слёзы, она горько вздыхает».

Когда сценарий будет готов, обязательно прочитай диалоги вслух, а ещё лучше – по ролям. При чтении текст может звучать иначе и быть сложным для произношения.

2. Как снимать?

Во-первых, не поленись от руки нарисовать раскадровку – то есть как ты видишь те или иные эпизоды: кто, где и как стоит/лежит/сидит, в каком направлении и куда герои идут/бегут/ползут, и так далее. При этом необходимо постоянно чередовать масштаб съёмки – общий план, средний, крупный, детали. Если снимать только в одном масштабе, получится обычное домашнее видео.

И ещё! Качество твоего фильма будет сильно зависеть от места, в котором всё происходит.

Ты же знаешь, как важен красивый или необычный фон, когда ты делаешь селфи?

В кино – то же самое!

3. Монтаж

Сейчас можно скачать множество приложений для монтажа на смартфоне или планшете. Среди них есть и бесплатные. А если приложение платное, спроси разрешения у взрослых.