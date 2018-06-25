  • 01:45
    Маша и Медведь

    Первая встреча, Раз, два, три! Ёлочка, гори!, До весны не будить!, Ловись, рыбка!, Весна пришла!, Следы невиданных зверей, С волками жить..., Позвони мне, позвони!, День варенья, Праздник на льду, Кошки-Мышки

  • 03:00
    Непоседа Зу

    Дедушка-волшебник, Конкурс замков, Загадочный сюрприз, Маленький гость, Потерянные вещи

  • 04:00
    Букварий

    Выпуск 8. Буква Ж

Началось голосование в национальной детской премии «Главные Герои — 2018»!

Началось голосование в национальной детской премии «Главные Герои — 2018»!

25 Июня, 2018

Отдай свой голос и выбери Главных Героев!

Объявлено начало голосования в первой национальной детской премии «Главные Герои — 2018». Хочешь, чтобы твой любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект победили в Премии? Выбери лучших из представленных претендентов в 12 номинациях!

 

Голосуй прямо сейчас на странице Премии!

Голосование продлится до 20 августа 2018 года, а 1 сентября состоится церемония награждения Премии и большой праздник Главных Героев в Москве на ВДНХ!

 

 

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