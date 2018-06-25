Началось голосование в национальной детской премии «Главные Герои — 2018»! 25 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отдай свой голос и выбери Главных Героев!

Объявлено начало голосования в первой национальной детской премии «Главные Герои — 2018». Хочешь, чтобы твой любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект победили в Премии? Выбери лучших из представленных претендентов в 12 номинациях!

Голосуй прямо сейчас на странице Премии!

Голосование продлится до 20 августа 2018 года, а 1 сентября состоится церемония награждения Премии и большой праздник Главных Героев в Москве на ВДНХ!