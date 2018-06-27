  • 10:00
    Маша и Медведь

    Один дома, Дышите! Не дышите!, Подкидыш, Приятного аппетита, Фокус-покус, Осторожно, ремонт!, Картина маслом, Ход конём

  • 10:50
    Лапы, морды и хвосты

    Выпуск 5. Ёжик

  • 11:10
    Непоседа Зу

    Тик-так, Новая шляпа для бабушки, Зу — музыкант, Гонка на воде, Юный регулировщик, Школьный доклад

Интересные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты»

Интересные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты»

27 Июня, 2018

Знаете ли вы, зачем коту длинные усы, почему черепаха носит на себе тяжелый панцирь и куда смотрит хамелеон?

 
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Началось голосование в национальной детской премии «Главные Герои — 2018»!