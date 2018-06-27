Интересные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты» 27 Июня, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Знаете ли вы, зачем коту длинные усы, почему черепаха носит на себе тяжелый панцирь и куда смотрит хамелеон?