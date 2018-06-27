Интересные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты»
27 Июня, 2018
Знаете ли вы, зачем коту длинные усы, почему черепаха носит на себе тяжелый панцирь и куда смотрит хамелеон?
Один дома, Дышите! Не дышите!, Подкидыш, Приятного аппетита, Фокус-покус, Осторожно, ремонт!, Картина маслом, Ход конём
Выпуск 5. Ёжик
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Знаете ли вы, зачем коту длинные усы, почему черепаха носит на себе тяжелый панцирь и куда смотрит хамелеон?