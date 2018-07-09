Объявлены победители конкурса «Умелый кулинар» 9 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Подошел к завершению конкурс "Умелый кулинар". Мы благодарим всех участников, которые придумали такие интересные рецепты и присылали их нам.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:

Каплунова Мария, Филонова Ольга, Гараев Данияр, Беспалов Кирилл, Георгий Телегин,

Бравин Дмитрий, Солодухина Софья, Камаев Дмитрий, Рябинков Леонид, Крестьянинов Артём.

Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

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