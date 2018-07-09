Объявлены победители конкурса «Умелый кулинар»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Подошел к завершению конкурс "Умелый кулинар". Мы благодарим всех участников, которые придумали такие интересные рецепты и присылали их нам.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:
Каплунова Мария, Филонова Ольга, Гараев Данияр, Беспалов Кирилл, Георгий Телегин,
Бравин Дмитрий, Солодухина Софья, Камаев Дмитрий, Рябинков Леонид, Крестьянинов Артём.
Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.
Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!