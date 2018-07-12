Чем заняться в деревне на летних каникулах 12 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

В деревне так много всего интересного: и на поле можно сходить, и с соседским псом Барбосом подружиться, и в речке искупаться... Но тебе наверняка всё это уже надоело за целое лето? Не беда!

Вот несколько классных идей, чем можно заняться в недели каникул.

Натуральные бусы

Возьми 20–25 фасолин (белых, чёрных, красных или в крапинку) и замочи на ночь в миске с водой. С утра попробуй проткнуть их иголкой: если фасолины достаточно намокли, ты сможешь с лёгкостью нанизать на нитку или леску все «бусины». Теперь отложи бусы на 2 дня — им нужно подсохнуть. Затем раскрась их в яркие цвета и носи на шее или подари маме или бабушке!

Классный совет! Из спелой рябины получатся красивые красные бусы. Вымачивать ягоды не нужно – можно сразу протыкать иголкой. Лучше всего такие бусы смотрятся, если сделать 2–3 нитки.

Если нет гуаши. Наверняка бабушка просит тебя собирать зверобой, чтобы зимой заваривать полезный чай. А ты знаешь, что из зверобоя получается не только вкусный чай, но и... краска?! Заполни треть стакана бутонами зверобоя и влей 100 миллилитров уксуса. Накрой стакан тарелкой. Через неделю ты обнаружишь в стакане красную жидкость – это и будет краска. Ею можно раскрасить рисунок или даже деревянную игрушку.

Лодочка

Собери камыш или другую траву с круглым полым стеблем. Отрежь 8–10 травинок по 20 сантиметров. Сложи их рядом и проткни по бокам и посередине тонкими веточками. Четвёртой веточкой проткни лист и вставь её в одну из «балок». Мини-плот готов!

Свистулька

Найди травинку с широким плоским стеблем. Положи её между слегка согнутыми большими пальцами, как показано на рисунке. Теперь дуй изо всех сил! Другой вариант свистульки: найди стручок акации, слегка отломи кончики, аккуратно вскрой его, выбрось все семена, закрой обратно – и дунь. Если не свистит, попробуй проделать то же самое с другим стручком.

Лето зимой

Если пойдёшь с бабушкой или дедушкой по грибы, предложи часть «улова» засушить. Во-первых, так раньше люди сохраняли грибы на зиму, когда не было холодильника. Во-вторых, смотреть, как с каждым днём грибы меняются – очень здорово! Итак, порежь грибы вдоль, а затем повесь их на нитку за нижнюю часть ножки. Оставь грибы сушиться над тёплым сухим местом. Затем положи в банку и оставь до зимы, чтобы зимой их пожарить или сварить вкусный грибной суп.

Водяная стена

Возьми разные ёмкости (бутылки, горшки, пластиковые стаканчики), отрежь дно там, где это необходимо, и прикрепи их скотчем к стене дома или сарая. Сделай так, чтобы вода могла перетекать из одной ёмкости в другую и без помех добиралась до низа. Водяная стена готова!