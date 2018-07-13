Как правильно написать фанфик 13 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Всем, пожалуй, знакома эта ситуация: книга прочитана, а расставаться с её героями ужасно не хочется... Что в таких случаях делают предприимчивые ребята? Конечно, сами придумывают продолжение или предысторию!

О том, как правильно написать фанфик*, то есть произведение по мотивам полюбившейся книги, тебе расскажет журналист и писатель Алексей Боярский.

Самым знаменитым фанфиком всех времён считается роман «Приключения Бена Ганна» Рональда Делдерфилда, написанный ещё в 1956 году. В нём рассказано, как появилась шайка Флинта и был зарыт клад из «Острова сокровищ» Роберта Стивенсона. А российский фантаст Ник Перумов обрёл известность именно после публикации эпопеи «Кольцо Тьмы» – фанфика по знаменитому «Властелину колец». Среди писателей, ставших популярными именно за счёт фанфиков, можно отметить Кассандру Клэр – автора «Очень секретных дневников» (пародия на того же «Властелина») и «Трилогии о Драко» по Гарри Поттеру. Знаменитый писатель, сценарист и автор комиксов Нил Гейман, который прославился после выхода совместной книги с Терри Пратчеттом «Благие знамения» и собственного романа «Звёздная пыль», тоже когда-то написал забавный фанфик по «Хроникам Нарнии» и притягательно-мрачный по «Шерлоку Холмсу».

Но всё же в большинстве случаев фанфик – не роман, а короткий рассказ. И написать его по силам любому школьнику!

Первый шаг. ПРИДУМАЙ СЮЖЕТ

Сочини ситуацию, в которой могли бы оказаться твои любимые герои: развяжи новую войну, воскреси погибшего злодея, заинтригуй читателей новой тайной. И вовсе не обязательно, чтобы всё происходило

в том месте и времени, которые обозначены в оригинале.

Второй шаг. ПРИЁМЫ И ОШИБКИ

Создай план произведения. Когда будешь сочинять, не скупись на описания, избегай банальностей и старайся удивить читателя, дай волю фантазии! Самое главное – бережно относиться к характерам персонажей, перенесённых в фанфик из основной книги. Они не должны меняться. Старайся не вводить новых героев, обладающих суперспособностями. Лучше сделай новым главным персонажем какого-нибудь забавного недотёпу, внука или племянника одного из действующих лиц книги-оригинала или вредную девчонку-зазнайку.

Третий шаг. НАЙДИ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Несправедливо, если твоим литературным шедевром будут зачитываться только друзья и родные. В Интернете полно сайтов, посвящённых писателям, отдельным книгам или даже фантазийным мирам. На этих сайтах частенько публикуются фанфики, и ты тоже можешь разместить там своё сочинение!