Конкурс «День Дружбы» 16 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал Карусель и MyLittlePony объявляют фотоконкурс «День Дружбы»!

Нарисуй, распечатай или смастери надпись «День дружбы 2018».

Сфотографируйся с другом или подругой на фоне надписи, присылай фотографии нам на конкурс.

Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!

10 победителей получат MyLittlePony для себя и друга от компании «Hasbro»!



*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 16 по 30 июля 2018 года.

** К участию в конкурсе принимаются фотографии, на которых присутствует не более двух человек.

Перейти на страницу конкурса.