Конкурс «День Дружбы»
16 Июля, 2018
Телеканал Карусель и MyLittlePony объявляют фотоконкурс «День Дружбы»!
- Нарисуй, распечатай или смастери надпись «День дружбы 2018».
- Сфотографируйся с другом или подругой на фоне надписи, присылай фотографии нам на конкурс.
- Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!
- 10 победителей получат MyLittlePony для себя и друга от компании «Hasbro»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 16 по 30 июля 2018 года.
** К участию в конкурсе принимаются фотографии, на которых присутствует не более двух человек.