Конкурс «День Дружбы»

Конкурс «День Дружбы»

16 Июля, 2018

Телеканал Карусель и MyLittlePony объявляют фотоконкурс «День Дружбы»!

  • Нарисуй, распечатай или смастери надпись «День дружбы 2018».
  • Сфотографируйся с другом или подругой на фоне надписи, присылай фотографии нам на конкурс. 
  • Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!
  • 10 победителей получат MyLittlePony для себя и друга от компании «Hasbro»!


*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 16 по 30 июля 2018 года.

** К участию в конкурсе принимаются фотографии, на которых присутствует не более двух человек.

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