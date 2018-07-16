Объявлены победители конкурса «Футбольный матч» 16 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Подведены итоги конкурса «Футбольный матч».

Мы благодарим всех участников, которые прислали нам свои трюки и показали, как круто умеют чеканить мяч.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:

Фролов Оскар, Ревин Захар, Невмира Егор, Петухов Тимофей, Воропаев Владислав, Радченя Александра, Попов Вадим, Гаджиев Мухаммад, Аглиуллин Камиль, Стасюк Анна.

Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

