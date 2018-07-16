Объявлены победители конкурса «Футбольный матч»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Подведены итоги конкурса «Футбольный матч».
Мы благодарим всех участников, которые прислали нам свои трюки и показали, как круто умеют чеканить мяч.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:
Фролов Оскар, Ревин Захар, Невмира Егор, Петухов Тимофей, Воропаев Владислав, Радченя Александра, Попов Вадим, Гаджиев Мухаммад, Аглиуллин Камиль, Стасюк Анна.
Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.