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Объявлены победители конкурса «Искусный декоратор»

Объявлены победители конкурса «Искусный декоратор»

6 Августа, 2018

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Завершился конкурс «Искусный декоратор». Мы благодарим всех участников, которые делали свои поделки для дома и присылали их нам.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Горбенко Маргарита, Мирон Градов, Елизавета Черешнева, Полина Потынга, Мария Мальцева, София Фролова, Гречко Владимир, Илья Широков, Ульяна Усачева, Регина Короткова. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Следующий конкурс уже совсем скоро!

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Поучаствуй в конкурсе «Костюм героя»!