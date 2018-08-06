Объявлены победители конкурса «Искусный декоратор» 6 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Завершился конкурс «Искусный декоратор». Мы благодарим всех участников, которые делали свои поделки для дома и присылали их нам.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Горбенко Маргарита, Мирон Градов, Елизавета Черешнева, Полина Потынга, Мария Мальцева, София Фролова, Гречко Владимир, Илья Широков, Ульяна Усачева, Регина Короткова. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

Следующий конкурс уже совсем скоро!