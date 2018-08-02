Поучаствуй в конкурсе «Костюм героя»!

Поучаствуй в конкурсе «Костюм героя»!

2 Августа, 2018

Телеканал «Карусель» объявляет новый конкурс! Сделай костюм любимого героя, пришли фото на конкурс и выиграй приз!

  • Подпишись на страницу телеканала «Карусель» во ВКонтакте.
  • Придумай и сделай костюм своего любимого героя.
  • Сфотографируйся в нём и загрузи фотографию в конкурсный альбом.
  • Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!

10 победителей получат призы от телеканала «Карусель»! 

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 26 июля по 20 августа.

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