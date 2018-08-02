Поучаствуй в конкурсе «Костюм героя»!
2 Августа, 2018
Телеканал «Карусель» объявляет новый конкурс! Сделай костюм любимого героя, пришли фото на конкурс и выиграй приз!
- Подпишись на страницу телеканала «Карусель» во ВКонтакте.
- Придумай и сделай костюм своего любимого героя.
- Сфотографируйся в нём и загрузи фотографию в конкурсный альбом.
- Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!
10 победителей получат призы от телеканала «Карусель»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 26 июля по 20 августа.