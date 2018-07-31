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Заходи на страницу проекта «Моё лето»!

Заходи на страницу проекта «Моё лето»!

31 Июля, 2018

Хочешь узнать, как провести лето незабываемо? Смотри видео с интересными идеями от команды детей-блогеров «Карусели»!

Как провести каникулы так, чтобы они запомнились надолго, можно узнать на странице проекта «Моё лето».

Суперкоманда детей-блогеров «Карусели» — Onnovikoff, Лера Царева, Аркадий Кашуба, Самсон ГоловаМегаВзрывов и Николь Плиева — расскажет вам, как интересно и с пользой можно провести лето. Чем заняться и куда съездить? Где покататься на велосипеде и самокате? Что посмотреть и где поиграть с друзьями в мяч?

Смотри видео, вдохновляйся идеями, оставляй свои комментарии!

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