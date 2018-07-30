Поздравляем победителей конкурса «День Дружбы» от канала «Карусель» и MyLittlePony!
30 Июля, 2018
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Подошел к завершению конкурс «День Дружбы».
Мы благодарим всех участников, которые творчески подошли к заданию и присылали свои работы нам.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники:
Дарья Миронова, Дарья Полюдова, Маргорита Сенцова, Арина Таран, Настя Корякина, Виктория Носова, Ева Чумикова, Мария Печенкина, Валерия Уразова, Мария Цолта.
Поздравляем!
С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.
Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!