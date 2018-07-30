Поздравляем победителей конкурса «День Дружбы» от канала «Карусель» и MyLittlePony!

Поздравляем победителей конкурса «День Дружбы» от канала «Карусель» и MyLittlePony!

30 Июля, 2018

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Подошел к завершению конкурс «День Дружбы».

Мы благодарим всех участников, которые творчески подошли к заданию и присылали свои работы нам.
По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: 
Дарья Миронова, Дарья Полюдова, Маргорита Сенцова, Арина Таран, Настя Корякина, Виктория Носова, Ева Чумикова, Мария Печенкина, Валерия Уразова, Мария Цолта.

Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.
Не пропустите наш следующий конкурс — он уже совсем скоро!
 

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