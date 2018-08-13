Дело ведёт Вишенка: история с загадками, добротой и приключениями 13 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

А вы любите комиксы? Уверены, что увидев серию комиксов «Дневники Вишенки», вы навсегда станете поклонником графических историй.

Приключения девочки-подростка стали популярны не только у себя на родине, во Франции, но и по всему миру. Сегодня «Вишенку» перевели уже на десять языков и на русский тоже. В России книгу выпустило издательство МИФ.

Мы уже писали про первый том комикса — «Каменный зоопарк». А теперь рассказываем про вторую часть, которая называется «Таинственная книга».

Книги о Вишенки выходят в необычном формате. Мы следим за приключениями девочки и читаем её дневник, где она делится своими переживаниями и разными мелочами: Вишенка хочет стать писателем, поэтому наблюдает за людьми и фиксирует свои мысли и выводы.





Во втором томе у Вишенки начинаются летние каникулы. Героине не сидится на месте, поэтому она в каждом прохожем она ищет что-то интересное: возможно, ещё одну тайну, которая приведёт к расследованию. Однажды Вишенка замечает пожилую даму, которая каждый вторник садится на один и тот же автобус в одно и то же время, ведет в библиотеку и берёт там одну и ту же книгу… Странно, не правда ли? Вот и Вишенке так кажется.

Девочка решает выяснить, что же особенного в этой книге и почему пожилая дама так привязана к ней. Детектив Вишенка начинает новое расследование!

Правда, Вишенка всё же остаётся девочкой-подростком. Поэтому вместе с увлекательными событиями в её жизни есть место неприятным: она ссорится с подругами, ненароком обижает маму…

В то же время девочка сама ищет ответы на вопросы и учится быть добрее, заботливее и благодарнее к тем, кто её окружает. Это отличная ролевая модель для ребёнка, который проходит через те же этапы подросткового возраста. Комикс показывает, что главные ценности в жизни — семью, дружбу, любовь — нужно беречь.

Главные посылы в комиксе рассказаны без морализаторства, которое так не любят подростки. Книга ненавязчиво показывает, почему важны семейные ценности, чем хорош опыт старшего поколения и как ценна взаимовыручка.

«Таинственная книга» — это не только детективный сюжет, но и великолепные акварельные иллюстрации французской художницы Орели Нейре. Их приятно рассматривать и пересматривать. Книга дарит настоящее эстетическое наслаждение всем, кто ценит красивые издания — она большая, качественная и невероятно атмосферная.

Серия «Дневников Вишенки» популярна во всей Европе, а в 2014-м она получила главный приз Ангулема — самого престижного фестиваля рисованных историй. Второй том графической истории дарит ещё больше приключений и заставляет поразмыслить над загадкой пожилой дамы. Сумеете ли вы найти ответ? Открывайте и узнавайте скорее.