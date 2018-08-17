Конкурс «Чудо-фильтры для воды»

Конкурс «Чудо-фильтры для воды»

17 Августа, 2018

Телеканал Карусель и компания «Аквафор» объявляют новый конкурс волшебных историй «Чудо-фильтры для воды»!

  • Нарисуй историю, как при помощи фильтров «Аквафор» грязная вода превращается в чистую.
  • Сфотографируй рисунок, напиши к нему небольшое стихотворение со словом «Аквафор» и пришли нам. 
  • Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!
  • Больше 1000 призов от компании «Аквафор» непременно найдут своих победителей!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 17 августа по 19 сентября 2018 года.

**Наличие стихотворений в конкурсных работах необязательно. 

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