Оленёнок Триша и тайна луны 20 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Наконец-то в Шепчущий Лес пришла весна, и Триша проводил всё свободное время на улице, бегая по лужайкам и полянкам.

Он носился за прекрасными бабочками, играл в догонялки до своими друзьями и слушал заливистые птичьи трели. Поэтому после такого насыщенного времяпрепровождения он тотчас же засыпал, стоило только опустить голову на подушку. Но, к большому удивлению Оленёнка, однажды вечером он не смог заснуть. Триша ворочался в кроватке, вспоминая игру в прятки с гномом Морковкой и его братьями и сёстрами, как вдруг послышался волчий вой. Триша был очень умный оленёнок. Он знал, что не все волки такие злые и опасные. Тем более что его хорошим другом был маленький волчонок Клык. И всё же он быстро вскочил с кроватки и тихонько, стараясь не разбудить викинга Таппи, подошёл к окну. Оленёнок осторожно отодвинул занавеску и увидел в лунном свете силуэты родителей Клыка, они застыли на высокой скале и выли на Луну. А Луна, хоть и ярко сияла, но казалась немного напуганной.

— Неужели испугалась волков? — прошептал Триша. — Но почему? Вернувшись в кровать, Оленёнок хотел всё обдумать, но разгадать эту загадку он не успел, потому что через пару секунд уже мирно посапывал. А на следующий день Триша уже забыл о ночном происшествии и, как обычно, играл и бегал по полянкам. Но стоило ему улечься в кроватку, как снова послышался вой. Оленёнок тихонько прокрался к окну и опять увидел родителей Клыка высоко среди скал. Они пронзительно выли, а Луна заметно уменьшилась.

— Да что же это такое? — удивился Триша. — Может, мне показалось? Неужели такое возможно?

Он стал смотреть внимательно, но Луна так и не выросла. «Что происходит с Луной? — подумал он с тоской. — Может, она боится волков? А что, если это не Луна уменьшается, а я?»

На третью ночь, когда Луна стала ещё меньше, Триша совершил страшное открытие.

— Всё ещё хуже, чем я думал! — простонал он. — Это же очевидно! Волки едят Луну!

Оленёнок почти совсем не спал в эту ночь, всё думал и страшно переживал, а утром ему совсем не хотелось играть. Он бродил по Шепчущему Лесу, пытаясь придумать какой-нибудь способ спасения Луны, пока не решил посоветоваться с викингом Таппи.

— Таппи ведь со всем справится! — подбадривал себя он. — Может, он поговорит с родителями Клыка и посоветует им есть что-то другое? Например, сыр? Волки его очень любят. А тем временем викинг был очень занят, он полол грядки в своём огороде, но прервался, чтобы выслушать напуганного друга.

— Луна исчезает каждую ночь! — с волнением объяснил Триша. — Я в этом уверен, Таппи! Волки просто откусывают от неё по кусочку. Скоро ночью станет совсем темно! И что же нам тогда делать?

Таппи чуть-чуть улыбнулся, как будто отлично знал ответ на вопрос друга.

— Думаю, тебе надо поговорить об этом с Клыком, — сказал викинг очень серьёзно. — Он тебе всё объяснит.

Триша был немного разочарован, ведь он считал, что именно добрый викинг Таппи, как всегда, решит его проблему. Но он всё-таки отправился на поиски волчонка.

— И правда, — прошептал он. — Может, Клык поговорит со своими родителями? Надеюсь, что ему самому Луна не очень пришлась по вкусу. Триша быстро разыскал друга и рассказал ему свои опасения. Клык вначале вытаращил глаза, так как рассказ Оленёнка был очень непонятный, но потом улыбнулся.

— Приходи сегодня вечером к скалам, — шепнул он и загадочно подмигнул.

— Зачем? — испугался Триша.

— Узнаешь обо всём.

Оленёнку не хотелось куда-то идти ночью, ведь он не любил и боялся темноты, но всё же, доверившись другу, Триша дождался, пока совсем стемнеет, и взобрался на скалы. Там его уже ожидали Клык и его родители. Оленёнку стало немного не по себе, но волки так дружелюбно смотрели на него, что он успокоился и вежливо поздоровался. Клык указал другу на Луну, которая висела прямо над их головой.

Месяц совсем похудел, но зато улыбался.

— Никто не лакомится Луной, Триша, — объяснила ему папа Клыка. — Такова уже её природа, что она уменьшается сама по себе, пока совсем не исчезнет. А затем снова растёт и становится кругленькой. Это повторяется из месяца в месяц, и вовсе нет причины переживать.

— Так вот оно что, — произнёс чуточку смущённый Оленёнок.

Но никто над ним и не думал смеяться. А мама Клыка усадила его между собой и волчонком.

— Ну раз ты уже сюда добрался, то, может, послушаешь наши волчьи песни под Луной?

Уже совсем спокойный Триша с восхищением слушал вой семьи Клыка, а когда вернулся в избушку, его сны были снова прекрасными и безоблачными.

Огромный добрый викинг Таппиохраняет Шепчущий Лес и всех его обитателей. Он всегда придёт на помощь друзьям и найдёт выход из любой трудной ситуации. Что же делать, если в чаще заблудился волшебный Кот, который к тому же ещё и очень застенчивый? И как успокоить Оленёнка, когда он заметил, что луна за окошком каждую ночь становится всё меньше и меньше. Может быть, это волки её съедают? Автор Марцин Мортка обожает скандинавскую культуру. Он пишет фантастические романы и сказки, любит путешествовать и преподаёт норвежский язык в собственной языковой школе. "Викинг Таппи и подушка для волшебных снов" - это сборник весёлых историй о поисках эха, великане-шутнике и, конечно, о волшебной подушке, которая прогоняет все ночные страхи.