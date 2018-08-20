Оленёнок Триша и тайна луны

Оленёнок Триша и тайна луны

20 Августа, 2018

Наконец-то в Шепчущий Лес пришла весна, и Триша проводил всё свободное время на улице, бегая по лужайкам и полянкам.

Он носился за прекрасными бабочками, играл в догонялки до своими друзьями и слушал заливистые птичьи трели. Поэтому после такого насыщенного времяпрепровождения он тотчас же засыпал, стоило только опустить голову на подушку. Но, к большому удивлению Оленёнка, однажды вечером он не смог заснуть. Триша ворочался в кроватке, вспоминая игру в прятки с гномом Морковкой и его братьями и сёстрами, как вдруг послышался волчий вой. Триша был очень умный оленёнок. Он знал, что не все волки такие злые и опасные. Тем более что его хорошим другом был маленький волчонок Клык. И всё же он быстро вскочил с кроватки и тихонько, стараясь не разбудить викинга Таппи, подошёл к окну. Оленёнок осторожно отодвинул занавеску и увидел в лунном свете силуэты родителей Клыка, они застыли на высокой скале и выли на Луну. А Луна, хоть и ярко сияла, но казалась немного напуганной.

— Неужели испугалась волков? — прошептал Триша. — Но почему? Вернувшись в кровать, Оленёнок хотел всё обдумать, но разгадать эту загадку он не успел, потому что через пару секунд уже мирно посапывал. А на следующий день Триша уже забыл о ночном происшествии и, как обычно, играл и бегал по полянкам. Но стоило ему улечься в кроватку, как снова послышался вой. Оленёнок тихонько прокрался к окну и опять увидел родителей Клыка высоко среди скал. Они пронзительно выли, а Луна заметно уменьшилась.

— Да что же это такое? — удивился Триша. — Может, мне показалось? Неужели такое возможно?

Он стал смотреть внимательно, но Луна так и не выросла. «Что происходит с Луной? — подумал он с тоской. — Может, она боится волков? А что, если это не Луна уменьшается, а я?»

На третью ночь, когда Луна стала ещё меньше, Триша совершил страшное открытие.

— Всё ещё хуже, чем я думал! — простонал он. — Это же очевидно! Волки едят Луну!

Оленёнок почти совсем не спал в эту ночь, всё думал и страшно переживал, а утром ему совсем не хотелось играть. Он бродил по Шепчущему Лесу, пытаясь придумать какой-нибудь способ спасения Луны, пока не решил посоветоваться с викингом Таппи.

— Таппи ведь со всем справится! — подбадривал себя он. — Может, он поговорит с родителями Клыка и посоветует им есть что-то другое? Например, сыр? Волки его очень любят. А тем временем викинг был очень занят, он полол грядки в своём огороде, но прервался, чтобы выслушать напуганного друга.

— Луна исчезает каждую ночь! — с волнением объяснил Триша. — Я в этом уверен, Таппи! Волки просто откусывают от неё по кусочку. Скоро ночью станет совсем темно! И что же нам тогда делать?

Таппи чуть-чуть улыбнулся, как будто отлично знал ответ на вопрос друга.

— Думаю, тебе надо поговорить об этом с Клыком, — сказал викинг очень серьёзно. — Он тебе всё объяснит.

Триша был немного разочарован, ведь он считал, что именно добрый викинг Таппи, как всегда, решит его проблему. Но он всё-таки отправился на поиски волчонка.

— И правда, — прошептал он. — Может, Клык поговорит со своими родителями? Надеюсь, что ему самому Луна не очень пришлась по вкусу. Триша быстро разыскал друга и рассказал ему свои опасения. Клык вначале вытаращил глаза, так как рассказ Оленёнка был очень непонятный, но потом улыбнулся.

— Приходи сегодня вечером к скалам, — шепнул он и загадочно подмигнул.

— Зачем? — испугался Триша.

— Узнаешь обо всём.

Оленёнку не хотелось куда-то идти ночью, ведь он не любил и боялся темноты, но всё же, доверившись другу, Триша дождался, пока совсем стемнеет, и взобрался на скалы. Там его уже ожидали Клык и его родители. Оленёнку стало немного не по себе, но волки так дружелюбно смотрели на него, что он успокоился и вежливо поздоровался. Клык указал другу на Луну, которая висела прямо над их головой.

Месяц совсем похудел, но зато улыбался.

— Никто не лакомится Луной, Триша, — объяснила ему папа Клыка. — Такова уже её природа, что она уменьшается сама по себе, пока совсем не исчезнет. А затем снова растёт и становится кругленькой. Это повторяется из месяца в месяц, и вовсе нет причины переживать.

— Так вот оно что, — произнёс чуточку смущённый Оленёнок.

Но никто над ним и не думал смеяться. А мама Клыка усадила его между собой и волчонком.

— Ну раз ты уже сюда добрался, то, может, послушаешь наши волчьи песни под Луной?

Уже совсем спокойный Триша с восхищением слушал вой семьи Клыка, а когда вернулся в избушку, его сны были снова прекрасными и безоблачными.

 

Огромный добрый викинг Таппиохраняет Шепчущий Лес и всех его обитателей. Он всегда придёт на помощь друзьям и найдёт выход из любой трудной ситуации. Что же делать, если в чаще заблудился волшебный Кот, который к тому же ещё и очень застенчивый? И как успокоить Оленёнка, когда он заметил, что луна за окошком каждую ночь становится всё меньше и меньше. Может быть, это волки её съедают? Автор Марцин Мортка обожает скандинавскую культуру. Он пишет фантастические романы и сказки, любит путешествовать и преподаёт норвежский язык в собственной языковой школе. "Викинг Таппи и подушка для волшебных снов" - это сборник весёлых историй о поисках эха, великане-шутнике и, конечно, о волшебной подушке, которая прогоняет все ночные страхи.

Издательство «АСТ»

Материалы предоставлены редакций «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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