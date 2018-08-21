Объявлены финалисты Национальной детской премии «Главные герои-2018» 21 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

21 августа в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая Национальной детской премии «Главные герои-2018» и большому детскому празднику на территории ВДНХ 1 сентября.

О ежегодной детской премии, о её номинациях и особенностях проведения в этом году рассказали Вера Оболонкина и Татьяна Цыварева — главные редакторы телеканала «Карусель».

Вера Оболонкина: «Нам, кажется, что это важно мониторить нужды и потребности детей, узнавать, что им особенно интересно. Потому что телеканал «Карусель» работает на аудиторию дошкольников и младших школьников — это наша основная аудитория. Немаловажным всё время проверять – идём ли мы в правильном направлении, определять — кто же главные герои у наших детей. И понятно, что эти герои будут каждый год меняться. Результат проведения Премии в прошлом году был довольно успешным, мы провели эту Премию, показали её в эфире телеканала «Карусель» и получили такой хвост и всплеск реакции от детей и родителей о том, как это было здорово и чудесно. Получили огромное количество комментариев. В этом году мы продолжаем Премию! Нам важно определять главных детских героев».

Татьяна Цыварева: «Нужно сказать, что помимо вручения наград победителям в 12-ти номинациях, на церемонии награждения будут вручаться и спецпризы. Отбирая номинантов, мы ориентировались на кассовые сборы, рейтинги и доли детского телесмотрения среди всех каналов. Мы были максимально объективными и позволили нашим детям голосовать среди максимально широкого списка, не только фокусируясь на контенте телеканала «Карусель».

В общероссийском голосовании в этом году приняло участие более полумиллиона человек! В ходе пресс-конференции впервые был озвучен шорт-лист Премии, тройки финалистов в каждой номинации, которые поборются за победу.

главный российский анимационный фильм: «Три богатыря и Морской царь»; «Фиксики: Большой секрет»; «Смешарики. Дежавю»;

главный зарубежный анимационный фильм: «Гадкий я – 3»; «Зверопой»; «Фердинанд»;

главный российский анимационный сериал: «Лунтик и его друзья»; «Сказочный патруль»; «Три кота»;

главный зарубежный анимационный сериал: «Шоу Тома и Джерри»; «Щенячий патруль»; «Дружба – это чудо»;

главная детская песня: анимационный сериал «Смешарики»: «От винта»; анимационный сериал «Маша и Медведь»: «Колыбельная»; союзмультфильм «Бременские музыканты»: «Ничего на свете лучше нету»;

главный познавательный ТВ-проект: «Мастерская умелые ручки»; «Невозможное возможно»; «Magic English»;

главный развлекательный ТВ-проект: «С добрым утром, малыши!»; «Завтрак на ура!»; «Ералаш»;

главный ведущий ТВ-программы: Антон и Илья Захаровы («Лабораториум»); Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»); Каляка-Маляка («Давайте рисовать!») — актёр Сергей Друзьяк;

главная ведущая ТВ-программы: Каркуша; Полина Шашуро («Мастерская умелые ручки»); Аврора («Большие праздники»);

главный юный ведущий: Михаил Смирнов («Горячая десяточка»); Алексей Лапин («В мире животных»); Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»);

главный российский анимационный герой: Карамелька («Три кота»); Варя («Сказочный патруль»); Пин («Смешарики»);

главный зарубежный анимационный герой: Сумеречная Искорка («Дружба – это чудо»); Бен и Холли («Маленькое королевство Бена и Холли»); Гончик («Щенячий патруль»).

Церемония награждения в этом году будет необычной, с множеством сюрпризов: «Это будет некий спектакль, который адресован детям. В этот же день, после того как состоится Премия, она выйдет в эфир телеканала «Карусель» сразу после программы «Спокойной ночи, малыши!» в 20:45. Зрителей 1 сентября весь день ждёт особое программирование эфира телеканала «Карусель»: прямые включения с праздника вместе программами и мультфильмами, музыкой и конкурсами с главными героями наших детей» — сообщила Вера Оболонкина.

Кроме премии 1 сентября будет организован праздник «Главные герои», который будет идти весь день на ВДНХ. О его проведении рассказала заместитель руководителя Департамента событийного маркетинга ВДНХ Юлия Давыдова:

«Мы очень рады выступать в этом году в качестве соорганизатора такого прекрасного праздника. Спасибо АО «Первый канал. Всемирная сеть», телеканалу «Карусель». Этот праздник будет очень большой, значительный. Надо сказать, что ВДНХ — площадка, которая не только просто для гостей, мы всегда рады приглашать к себе как можно больше семейной аудитории, аудитории с детьми. Этот красочный праздник «Главные герои» начнётся в 11 часов, практически вся территория центральной аллеи будет занята под различные площадки. В течение всего дня будет проходить яркая и насыщенная программа: музыкальные выступления, танцевальные номера, премьеры нескольких мультфильмов. И, конечно, состоятся два больших парада главных героев, любимых персонажей в 13:30 и в 15:30. За лучший костюм каждый час будут вручаться призы!»

В пресс-конференции приняли участие и ведущие предстоящей церемонии награждения «Главных героев» 2018 года Николь Плиева и Александр Новиков. Они поделились своими впечатлениями от участия.

Николь Плиева: «Для меня «Главные герои» — не просто премия. В прошлом году я вела её с Максимом Галкиным и тогда я поняла, что это непросто детская премия! Попасть в такие номинации, как главный познавательный проект и юный телеведущий — для меня это огромная честь!»

«В этом году у нас будет не простая церемония награждения с вручением наград «Главных героев», а огромное сказочное шоу на всю территорию ВДНХ. Приходите на праздник!» — пригласил гостей Александр Новиков.

Ежегодная национальная детская премия «Главные герои» состоится 1 сентября в БКЗ «Космос». Организатором мероприятия выступает АО «Первый канал. Всемирная сеть»; соорганизатор — общероссийский обязательный общедоступный телеканал для детей «Карусель».

Премия «Главные герои» призвана определить предпочтения детской аудитории российского телевидения, выявить лучшие проекты для детей, а также популяризировать среди детей старше 4-х лет и их родителей качественный контент российского и зарубежного производства, представленного на современном телевидении, кино- и анимационной индустрии, Интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Большой праздник «Главных героев» на ВДНХ будет показан в эфире телеканала «Карусель» 1 сентября 2018 года в промежутке с 11 до 18 часов. А торжественная церемония награждения премии выйдет в эфире телеканала «Карусель» в этот же день в 20:45.

