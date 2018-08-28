«Дневники Вишенки»: волшебство с ароматом корицы и поиск сокровищ 28 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Как выбрать книгу ребёнку? Чтобы она была красивой, яркой, полной смысла и в то же время захватывала?

Мы нашли такую: серия комиксов «Дневники Вишенки» — идеальный вариант для читателя от 8 лет. Приключения девочки-подростка невероятно популярны у себя на родине, во Франции, а также стали настольной книгой у детей по всему миру. Сегодня «Вишенку» перевели уже на десять языков. В России серию выпускает издательство МИФ.

Рассказываем про третью книгу о Вишенке — «Последнее из пяти сокровищ», которая продолжает радовать нас приключениями. Что же ждёт читателя под обложкой?

Новый том — про зиму. Вишенка и её подруги готовятся к праздникам. Героиня не может придумать подарок для мамы и потому идёт в старинное переплётное ателье, где знакомится с его владелицей.

Однажды девочки находят в сундуке ателье посылку с надписью «Первое из пяти сокровищ». Что за сокровища? Почему они спрятаны? Какую тайну скрывает хозяйка ателье? Детектив Вишенка вновь не может устоять и берётся за новое расследование.

Третий том комиксов — искрящийся, уютный, волшебный. Он создаёт удивительно снежное настроение: в нём есть французское печенье, идеи для подарков, совместные развлечения для семьи и друзей. Эта история наполнена теплом и счастьем — таким, которое дарят зимние праздники.

Комикс выходит в уже традиционном формате — дневник+приключения. Мы следим за жизнью героев и читаем дневник Вишенки, которая делится своими мыслями и деталями расследования. Маленькие читатели, вероятно, узнают во многих ситуациях себя. А большие — смогут лучше понять своих детей и их мысли.

Книга тактично, без морализаторства и наставлений, показывает, как важны семейные ценности, дружба, поддержка, внимание. И конечно, читатели оценят великолепные акварельные иллюстрации, которые хочется рассматривать снова и снова.

Серия «Дневников Вишенки» уже несколько лет популярна в Европе. В 2014 году она получила главный приз Ангулема — самого престижного фестиваля рисованных историй. Каждый том рассказывает о разной Вишенке: она взрослеет, в её жизни появляются новые поводы для радости и грусти. Но каждый раз девочка находит поводы сделать жизнь чуточку интереснее. Например, отправиться на поиски сокровищ! Почему бы и нет?