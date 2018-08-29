1 сентября Главных героев узнает вся страна! 29 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приходите на большой праздник в Москве, смотрите лучшие моменты на канале «Карусель»!

1 сентября 2018 года телеканал «Карусель» проведет большой праздник «Главные герои» в Москве на территории ВДНХ!

Праздник будет проходить с 11 до 18 часов. Наших гостей ждут конкурсы, игровые активности, концертная программа, творческие мастерские. Кульминацией праздника станет костюмированный парад Главных героев. Подготовьтесь и смастерите костюм, чтобы окунуться в атмосферу праздника вместе с любимыми героями «Карусели».

Большой праздник «Главные герои» на ВДНХ также будет показан на телеканале «Карусель» 1 сентября 2018 года в промежутке с 11 до 18 часов (МСК).

А в 21:00 (МСК) смотрите на телеканале Церемонию вручения Национальной детской премии «Главные герои – 2018». На торжественной церемонии будут награждены лучшие мультфильмы и сериалы, ТВ-проекты, ведущие, анимационные герои, главная детская песня. Смотрите и узнайте, кто же стал победителем в каждой из 12 номинаций.

